ORSI: "Con la vittoria nel derby De Rossi ha meritato la conferma" - CASANO: "Il tecnico è stato perfetto"

Sulla scia dell'entusiasmo generato dal derby vinto, la Roma da domani comincerà a preparare la trasferta europea col Milan. Lungo le frequenze radiofoniche si commenta la prestazione dei giallorossi. "La Roma è stata brava a gestire il derby e non è quasi mai andata in sofferenza", dice Roberto Pruzzo. Per Checco Oddo Casano "De Rossi praticamente perfetto, come motivatore e stratega".

Fernando Orsi, invece, perla del rinnovo del tecnico giallorosso: "Con la vittoria di sabato De Rossi ha meritato la conferma".

Questo e tanto altro in "Massimo Ascolto", rubrica de LAROMA24.IT curata dalla redazione. Una passeggiata tra i più importanti programmi radiofonici della capitale. Buona lettura.

La Roma è stata brava a gestire il derby e non è quasi mai andata in sofferenza. È stato bravo anche De Rossi. I giallorossi hanno avuto personalità (ROBERTO PRUZZO, Radio Radio, 104.5, Radio Radio Mattino Sport & News)

Con De Rossi in panchina la Roma ha maggiore consapevolezza. Bravi i giallorossi a vincere un derby difficile (MARIO MATTIOLI, Radio Radio, 104.5, Radio Radio Mattino Sport & News)

Derby vinto con merito, preparato tatticamente alla grande da Daniele De Rossi. Angelino è stato tra i migliori in campo. Lukaku? Sta faticando tanto in questo momento (FABIO PETRUZZI, Retesport, 104.2)

Credo che giovedì la Roma possa ripiegare sulla difesa a 3. Ma con un atteggiamento molto più propositivo rispetto a quello rinunciatario che si è visto quando si giocava a Milano (GIAMPIERO MAINI, Manà Manà Sport Roma, 90.9)

Tante emozioni sabato allo stadio da romanista, sono felice per i tifosi e per De Rossi. Rinnovo? Finalmente se ne comincia a parlare, penso che bisognerebbe sistemare in fretta la questione... (VINCENT CANDELA, Retesport, 104.2)

Derby stravinto sul piano emotivo e della preparazione tattica. De Rossi praticamente perfetto, come motivatore e stratega. La Roma meritava di segnare almeno altri due gol. Non rinnovare il contratto a De Rossi sarebbe un errore grave di questa proprietà, non averlo ancora fatto non ha logica... (CHECCO ODDO CASANO, Retesport, 104.2)

Tudor ha sbagliato a porsi nei confronti dell'avversario, non c'è stata partita. La Roma ha dominato (FURIO FOCOLARI, Radio Radio, 104.5, Radio Radio Mattino Sport & News)

Con la vittoria di sabato De Rossi ha meritato la conferma. La Lazio? Delusione incredibile (FERNANDO ORSI, Radio Radio, 104.5, Radio Radio Mattino Sport & News)