LENGUA: "Il comunicato contro la Lega è stato voluto fortemente da Souloukou" - FELICI: "La Roma ha dormito troppo a lungo su questi temi"

Si parla del recupero di Udinese-Roma nell'etere romano. Una decisione che ha fatto infuriare il club giallorosso. "Per me la Roma ha dormito troppo a lungo su questi temi. Nello sport contano i risultati. E sono sotto gli occhi di tutti. Amici non ne esistono. La Roma ha dormito troppo, ma ora la appoggio al 100%. La lettera mandata alla Lega e poi il comunicato li condivido completamente", il pensiero di Antonio Felici. Così invece Sandro Sabatini: "Udinese-Roma? Formalmente i giallorossi hanno ragione, ma più la sposti in là e più la partita rischia di essere per una delle due squadre un'amichevole":

Il rinvio di Udinese-Roma? I giallorossi ci vanno di mezzo, quei venti minuti in qualche modo vanno recuperati (ROBERTO PRUZZO, Radio Radio, 104.5, Radio Radio Mattino Sport & News)

Udinese-Roma? Non puoi giocarla a campionato finito (FERNANDO ORSI, Radio Radio, 104.5, Radio Radio Mattino Sport & News)

Il comunicato è stato voluto fortemente da Lina Souloukou che non ci ha visto più. La soluzione poteva essere di far slittare la finale di Coppa Italia e usare quella data per il recupero (GIANLUCA LENGUA, Radio Radio, 104.5, Radio Radio Mattino Sport & News)

In Ligue 1 il regolamento lo hanno cambiato, anche qui quando si vuole il regolamento viene cambiato. Ma poi quando mai viene rispettato in Lega il regolamento? Quando la Juve fa plusvalenze false e il presidente dice che va tutelato il brand. La scusa del regolamento la mettiamo da parte. Sappiamo che la Roma sta sulle p****. Anche l’anno scorso era uguale. C’è la componente di voler far male alla Roma, ma anche di inadeguatezza. Ci sono vertici che fanno ridere (FRANCESCO BALZANI, TeleRadioStereo 92.7, Te la do Io Tokyo)

