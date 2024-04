FOCOLARI: "La decisione della Lega è stata dolorosa ma inevitabile" - BALZANI: "Ds? È importante che conosca il campionato italiano"

Nel giorno di Roma-Bologna, nell'etere romano si parla del futuro direttore sportivo. Questo il pensiero a riguardo di Francesco Balzani: "De Rossi ha proposto Burdisso e l'argentino si è proposto. Sicuramente la Roma ci ha parlato, io non vorrei andare a prendere un altro Tiago Pinto: è importante che conosca il campionato italiano". Furio Focolari ci concentra invece sulla decisione della Lega di recuperare la gara contro l'Udinese il 25 aprile: "La Lega aveva le mani legate, non tanto per i giallorossi ma per l’Udinese. Empoli, Verona, Frosinone e Sassuolo si sono opposte perché l’Udinese non può prendere punti a fine campionato. La decisione è stata dolorosa ma quasi inevitabile"

Questo e tanto altro in "Massimo Ascolto", rubrica de LAROMA24.IT curata dalla redazione. Una passeggiata tra i più importanti programmi radiofonici della capitale. Buona lettura.

La Roma sembra quasi imbattibile ora, nonostante le difficoltà, per entusiasmo e qualità, con un Bologna che nelle ultime due ha toppato clamorosamente. Comunque non sarà una partita facile, c’è però la sensazione che i giallorossi possano vincerle queste partite, perché la qualità dei giocatori sta venendo fuori (ROBERTO PRUZZO, Radio Radio, 104.5, Radio Radio Mattino Sport&News)

La Roma ha contribuito in maniera determinante ai cinque posti Champions ma ha torto a prendersela con la Lega che aveva le mani legate, non tanto per i giallorossi ma per l’Udinese. Empoli, Verona, Frosinone e Sassuolo si sono opposte perché l’Udinese non può prendere punti a fine campionato. La decisione è stata dolorosa ma quasi inevitabile (FURIO FOCOLARI, Radio Radio, 104.5, Radio Radio Mattino Sport&News)

De Rossi ha proposto Burdisso e l'argentino si è proposto. Sicuramente la Roma ci ha parlato, io non vorrei andare a prendere un altro Tiago Pinto: è importante che conosca il campionato italiano (FRANCESCO BALZANI, Tele Radio Stereo, 92.7, Te la do io Tokyo)

Il problema è stato non aver giocato il lunedì a Udine, quando poi ha giocato anche l’Atalanta pur essendo impegnata in Europa. Prendersela con Casini vuol dire anche prendersela con qualcun altro che non viene nominato, il comunicato della Roma mi sembra demagogia (TONY DAMASCELLI, Radio Radio, 104.5, Radio Radio Mattino Sport&News)