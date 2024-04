DI GIOVAMBATTISTA: "Mancini ha offeso un'intera tifoseria" - CAPODAGLIO: "La Lazio non ha fatto niente per vincere"

Di solito è il 'Massimo', oggi, dopo la vittoria della Roma per 1-0 nel Derby della Capitale grazie al colpo di testa di Mancini, ci sembra il 'minimo' fare un giro sulle radio altrui. "Gli ultras della Lazio hanno ancora vinto, ieri mi sono sentito vincitore", il pensiero di Enrico Pedone. Ilario Di Giovambattista si concentra invece sull'esultanza di Mancini a fine partita: "Sbandierare i colori della Lazio con un ratto gigante al centro è offendere una intera tifoseria".

____

Questo e tanto altro in "Minimo Ascolto", edizione speciale della rubrica de LAROMA24.IT, curata dalla redazione. Una passeggiata sull'altra sponda dell'etere romano. Buona lettura.

____

Partita deludente, la Lazio non ha fatto niente per vincere. C’era tutto il tempo per riprenderla, ma non riusciamo a costruire occasioni da gol. La Roma ha menato in campo, ma gli arbitri hanno abboccato alle sceneggiate dei giocatori giallorossi… (FRANCO CAPODAGLIO, Radio Sei, 98.1)

La coreografia della Lazio non l’hanno fatta vedere, siamo abitati a DAZN Roma Channel. Gli ultras della Lazio hanno ancora vinto, ieri mi sono sentito vincitore. In campo non è andata come sugli spalti. Il risultato non ci premia. Non è una domenica mattina triste. Vittoria meritata in campo, ma sugli spalti abbiamo vinto noi. Mancini? Ognuna esulta come vuole, ma loro sono della Roma e noi siamo della Lazio… (ENRICO PEDONE, Radio Olympia, 90.7)

La Lazio ha perso il derby, ma la Roma non l'ha messa sotto in maniera clamorosa. L'impressione però è che i biancocelesti non avrebbero mai recuperato la partita (DELIO ROSSI, Radio Sei, 98.1)

Il gesto di Mancini? Sbandierare i colori della Lazio con un ratto gigante al centro è offendere una intera tifoseria e una Società nata nel 1900 che ha una storia. Ha sbagliato e ha fatto scuse a presa in giro, la toppa è peggio del buco (ILARIO DI GIOVAMBATTISTA su Twitter)

Il vero problema è che i laziali continuano a parlare di calcio, di chi doveva giocare e chi no, di Tudor, di Conference League e già di chi arriverà nel prossimo mercato. Mentre il futuro è sempre nelle solite mani... Il dito che nasconde la luna. Buona fortuna cara (VINCENZO CERRACCHIO su Twitter)

Derby perso, ci sta. A me preoccupa il futuro affidato a dirigenti senza esperienza in grandi piazze e al presidente Lotito che, senza soldi delle coppe, non avrà voglia di investire per rifondare una squadra distrutta la scorsa estate con la solita presunzione (LUIGI SALOMONE su Twitter)

L'unica cosa buona della serata #carbonaraday #Carbonara (ALESSIO BUZZANCA su Twitter)