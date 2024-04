CASANO: "Ieri alcuni calciatori hanno tradito di nuovo le attese del mister" - ORSI: "Cambiarne 5-6 non va mai bene"

All'indomani della sfida contro l'Udinese, sospesa per il malore di Evan Ndicka, nell'etere romano si analizza la prestazione dei giallorossi. "Roma troppo molle e scarica ad inizio gara, non è un problema di modulo. Ieri alcuni calciatori come Aouar hanno nuovamente tradito le attese del mister", il pensiero di Checco Oddo Casano. Sulla stessa lunghezza d'onda Nando Orsi: "Nel secondo tempo entra Dybala e c'è più vivacità, ma cambiare 5-6 giocatori non va mai bene."

Questo e tanto altro in "Massimo Ascolto", rubrica de LAROMA24.IT curata dalla redazione. Una passeggiata tra i più importanti programmi radiofonici della capitale. Buona lettura.

Ieri la Roma ha fatto una pessima partita. Nel secondo tempo entra Dybala e c'è più vivacità, ma cambiare 5-6 giocatori non va mai bene. La stagione della Roma è focalizzata su Milan e Bologna (FERNANDO ORSI, Radio Radio, 104.5, Radio Radio Mattino Sport & News)

Udinese-Roma? Il primo tempo di ieri non mi è piaciuto, anche se dopo una partita tosta come quella di giovedì te lo potevi aspettare. Andare a cercare altre soluzioni è sempre molto rischioso (ROBERTO PRUZZO, Radio Radio, 104.5, Radio Radio Mattino Sport & News)

Non ho capito il primo tempo della Roma, i giocatori non hanno risposto come De Rossi avrebbe voluto (MARIO MATTIOLI, Radio Radio, 104.5, Radio Radio Mattino Sport & News)

De Rossi ancora una volta ha dimostrato le sue capacità tecniche, umane e di leadership. Anche il comportamento della squadra dopo il malore di Ndicka significa una grande unione (MASSIMO CAPUTI, Radio Manà Manà Sport 90.9)

Roma troppo molle e scarica ad inizio gara, non è un problema di modulo. Ieri alcuni calciatori come Aouar hanno nuovamente tradito le attese del mister. De Rossi costretto a fare diversi cambi, la stagione corre sul filo tra paradiso e inferno, non possiamo permetterci di perdere i titolarissimi per infortunio (CHECCO ODDO CASANO, Rete Sport 104.2)

Il Modulo a tre e i troppi cambi di formazione sui titolari hanno inciso sulla prestazione della squadra e non è la prima volta che accade. Perchè Celik non può giocare ogni tre giorni? (FABIO PETRUZZI, Rete Sport 104.2)

La principale responsabilità della cattiva prestazione di Udine è dei calciatori. La formazione scelta da De Rossi era in grado di poter far meglio e battere i friulani. L'inerzia degli ultimi minuti lasciava pensare ad una vittoria della Roma (VINCENT CANDELA, Rete Sport 104.2)

Pur ritenendo De Rossi un fattore assoluto nella rincorsa Champions, rivendico il diritto di fare degli appunti al mister: troppi i 7 cambi di formazione così come il ritorno alla difesa a tre si è dimostrato nuovamente controproducente (GIANLUCA PIACENTINI, Rete Sport 104.2)