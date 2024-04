BRUNI: "Dopo Udine la Roma ha due risultati su tre contro il Napoli" - LENGUA: "Importantissimo vincere per blindare la qualificazione in Champions"

Domani alle 18:00 il fischio d'inizio di Napoli-Roma, una gara che in caso di vittoria potrebbe dare una grandissima spinta in classifica ai giallorossi allenati da mister Daniele De Rossi. Di questo e tanto altro discutono le voci dell'etere romano: "La vittoria di Udine permette alla Roma di affrontare la sfida di Napoli con due risultati su tre", afferma Piergiorgio Bruni. "Sarebbe importantissimo vincere per mettere in ghiaccio la qualificazione in Champions League", il pensiero di Gianluca Lengua. Piero Torri, invece, si sofferma su Gianluca Mancini: "Avrebbe bisogno di riposare".

Questo e tanto altro in "Massimo Ascolto", rubrica de LAROMA24.IT curata dalla redazione. Una passeggiata tra i più importanti programmi radiofonici della capitale. Buona lettura.

Azmoun giocherà titolare, ha dato risposte diverse rispetto ad Abraham. Mancini secondo me avrebbe bisogno di riposare (PIERO TORRI, Manà Manà Sport Roma, 90.9)

Se la Roma dovesse vincere a Napoli non avrebbe possibilità di scelta tra campionato e coppa (ROBERTO MAIDA, Radio Radio, 104.5, Radio Radio Lo Sport)

Domani sarebbe importantissimo vincere per mettere in ghiaccio la qualificazione in Champions League. Dopo i 3 punti conquistati a Udine sono cambiati gli scenari, la priorità è andare in Champions (GIANLUCA LENGUA, Radio Radio, 104.5, Radio Radio Lo Sport)

Abraham? Lo vedo un po’ scoordinato, si impiccia con il pallone (ENRICO CAMELIO, Radio Radio, 104.5, Radio Radio Lo Sport)