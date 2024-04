BALZANI: "La Roma se la gioca alla pari con il Milan" - PRUZZO: "La conferma di De Rossi? Prima bisognerebbe pensare ai giocatori in vista dell'anno prossimo..."

Domani alle ore 21 andrà in scena a San Siro l'attesissima sfida tra Milan e Roma, valida per l'andata dei quarti di finale di Europa League. All'interno delle trasmissioni delle emittenti radiofoniche della Capitale si parla proprio del big match europeo: "I giallorossi se la giocano alla pari contro i rossoneri", dice Francesco Balzani. Roberto Pruzzo, invece, si sofferma sul futuro di De Rossi: "Prima di confermare De Rossi bisognerebbe pensare a chi giocherà nella Roma il prossimo anno. Di allenatori in giro ce ne sono tanti".

Prima di confermare De Rossi bisognerebbe pensare a chi giocherà nella Roma il prossimo anno. Di allenatori in giro ce ne sono tanti (ROBERTO PRUZZO, Radio Radio,104.5, Radio Radio Mattino Sport & News)

È più in bilico il futuro di Pioli che quello di De Rossi. Sarà una sfida tra squadre forti (STEFANO AGRESTI, Radio Radio,104.5, Radio Radio Mattino Sport & News)

Non farei giocare Paredes giovedì: metterei Cristante su Loftus Cheek, con Bove su Bennacer e Pellegrini su Reijnders (GIAMPIERO MAINI, Manà Manà Sport Roma, 90.9)

Firmona sul 2-2 a San Siro? No, ma una firmetta sì. La Roma può anche vincere, da quando è arrivato De Rossi se la gioca sempre alla pari. Io temo molto l'attacco del Milan, ma nel complesso è una squadra che concede, i gol li prende. Bisogna che Lukaku si svegli un po' e Dybala faccia il Dybala (ANTONIO FELICI, Tele Radio Stereo, 92.7)

Per un 2-2 a Milan-Roma metterei una firma, anche se ho qualche dubbio, perché puoi pure fare risultato. La Roma se la gioca alla pari col Milan, è una sfida molto aperta. La Roma al completo è una squadra da Champions come il Milan (FRANCESCO BALZANI, Tele Radio Stereo, 92.7)