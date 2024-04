AGRESTI: "Qualificazione strameritata" - CASANO: "Il Milan ha ascoltato la lezione dell'EuRoma" - MAINI: "De Rossi grandissimo allenatore"

La Roma batte il Milan anche nel match di ritorno e conquista l'accesso alla semifinale di Europa League, dove affronterà il Bayer Leverkusen. All'interno delle trasmissioni delle emittenti radiofoniche della Capitale si parla proprio della grande vittoria dei giallorossi contro i rossoneri: "Qualificazione strameritata", afferma Stefano Agresti. "Ieri il Milan si è seduto ai banchi di scuola ad ascoltare la lezione dell'EuRoma", dice Checco Oddo Casano. Giampiero Maini esalta Daniele De Rossi: "De Rossi è un grandissimo allenatore, partita preparata benissimo".

_____

Questo e tanto altro in "Massimo Ascolto", rubrica de LAROMA24.IT curata dalla redazione. Una passeggiata tra i più importanti programmi radiofonici della capitale. Buona lettura.

_____

La Roma ha giocato bene, è stata superiore al Milan e ha dato molte conferme (FERNANDO ORSI, Radio Radio, 104.5, Radio Radio Mattino Sport & News)

I giallorossi sono riusciti a gestire bene la partita, ha tenuto bene anche in dieci ed ha avuto padronanza (ROBERTO PRUZZO, Radio Radio, 104.5, Radio Radio Mattino Sport & News)

De Rossi sta facendo bene sia in Italia che in Europa: è un ottimo allenatore (XAVIER JACOBELLI, Radio Radio, 104.5, Radio Radio Mattino Sport & News)

De Rossi si è strameritato la qualificazione, con lui la Roma ha cambiato modo di approcciarsi alle partite (STEFANO AGRESTI, Radio Radio, 104.5, Radio Radio Mattino Sport & News)

Roma elettrizzante, matura, indomita, europea, immensa, perché immenso è stato il cuore dei ragazzi in campo, come la voce della gente sugli spalti. Un'orchestra diretta magistralmente ancora da Daniele De Rossi. Spazzato via il Milan dopo in cui i rossoneri sono venuti qui a dettare legge e ieri si sono seduti ai banchi di scuola ad ascoltare la lezione dell'EuRoma (CHECCO ODDO CASANO, Retesport, 104.2)

Emozione unica vedere questa Roma combattere, saper soffrire, palleggiare, vincere. Una squadra piena di contenuti tecnico-tattici, di grande carattere e che dà ragione a chi credeva che potesse essere sin dall'inizio una squadra da vertice (FABIO PETRUZZI, Retesport, 104.2)

De Rossi è un grandissimo allenatore, partita preparata benissimo. E quell’esultanza del Bayer Leverkusen dopo aver scoperto di incontrare la Roma mi piace molto… (GIAMPIERO MAINI, Manà Manà Sport Roma, 90.9)

Pensavo servisse almeno un anno a De Rossi per far vedere qualcosa, invece già dalla prima partita si è visto qualcosa. Se vogliamo fare una critica costruttiva al tecnico è che con le grandi squadre sembra dia il massimo invece forse c’è qualche difficoltà con quelle della seconda metà di classifica (RINALDO BOCCARDELLI, Manà Manà Sport Roma, 90.9)