SABATINI: "Roma migliorata tecnicamente e mentalmente" - PETRUZZI: "Il match più bello dall'arrivo di De Rossi" - CORSI: "Contro l'Inter non è una sconfitta annunciata..."

Nella serata di ieri la Roma ha battuto per 4-0 il Cagliari e si è portata nuovamente a -1 dal quarto posto. All'interno delle trasmissioni delle emittenti radiofoniche della Capitale si parla proprio della prestazione della formazione giallorossa: "La Roma è migliorata sia tecnicamente sia mentalmente, De Rossi ha aggiunto qualcosa in più", afferma Sandro Sabatini. "La più bella partita del tris di successi con De Rossi in panchina", dice Fabio Petruzzi. Mario Corsi, invece, è fiducioso in vista della sfida contro l'Inter: "Sento gente dire che sarà una sconfitta annunciata, ma non concordo assolutamente".

Questo e tanto altro in "Massimo Ascolto"

Vedo una Roma migliorata, ma la qualità c'è sempre stata. Con l'Inter sarà difficile ma i giallorossi sono più preparati (FERNANDO ORSI, Radio Radio, 104.5, Radio Radio Mattino Sport & News)

La Roma è migliorata sia tecnicamente sia mentalmente. De Rossi ha aggiunto qualcosa in più (SANDRO SABATINI, Radio Radio, 104.5, Radio Radio Mattino Sport & News)

Terza vittoria consecutiva, indipendentemente da contro chi hai giocato le vittorie sono sempre importanti e assolutamente non scontate. Bravo De Rossi ad aver riportato nei giocatori quella tranquillità che evidentemente avevano perso. Sento gente dire che la prossima partita contro l’Inter sarà una sconfitta annunciata, non concordo assolutamente (MARIO CORSI, Tele Radio Stereo, Te la do io Tokyo, 92.7)

Cambiando poco si ottiene tanto a volte. Abbiamo avuto Mourinho, il miglior tecnico degli ultimi 20 anni, ma c’era troppo nervosismo in panchina e questo lo avvertivano i giocatori. Bisogna aprire la porta e cambiare aria. Ora mi sembra ci sia un’aria diversa, Daniele ha portato serenità e ha fatto credere ai calciatori che sono bravi (ZBIGNIEW BONIEK, Tele Radio Stereo, Te la do io Tokyo, 92.7)

Roma convincente, con un bel calcio prodotto per tutto l'arco della partita. Vedo un ritmo diverso, una condizione fisica in crescita e questo sta agevolando anche il lavoro tattico. De Rossi sta dimostrando che questa Roma potesse tranquillamente giocare a 4 dietro... (TIZIANO MORONI, Retesport, 104.2)

La prima, piccola vittoria di De Rossi è stata quella di addrizzare una nave che rischiava di andare alla deriva. Poteva sedersi in panchina e mantenere lo status quo, veleggiando a vista, invece ha con coraggio portato idee diverse, impattando sulla testa e sulle gambe dei calciatori. Sentir parlare di movimenti, spazi da occupare, sovrapposizioni... Sinceramente riempie il cuore... (CHECCO ODDO CASANO, Retesport, 104.2)

Nella Roma c'è un'aria diversa, vedo energia e entusiasmo che erano venuti a mancare nell'ultimo periodo. Mourinho? Non mi interessa più parlarne, ora con la Roma di adesso, con le idee di De Rossi e la resa in campo dei calciatori (VINCENT CANDELA, Retesport, 104.2)

Vittoria convincente dei giallorossi, la più bella partita del tris di successi con De Rossi in panchina. Si comincia ad intravedere una gamba diversa, più fluida e onestamente non si può non riconoscere già un'identità diversa della squadra rispetto al passato. Mi auguro che con l'Inter se la giochi... (FABIO PETRUZZI, Retesport, 104.2)