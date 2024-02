MANGIANTE: "Paredes e Cristante insieme? Il centrocampo rischia di essere piatto" - BALZANI: "Roma-Cagliari? Finora è il match più importante del 2024"

Questa sera alle ore 20:45 andrà in scena allo Stadio Olimpico la sfida tra Roma e Cagliari, valida per la ventitreesima giornata di Serie A. All'interno delle trasmissioni delle emittenti radiofoniche della Capitale si parla proprio della sfida odierna: "L'augurio è che le ultime due vittorie abbiano portato entusiasmo e che quest'ultimo possa continuare", il commento di Mario Mattioli. "Con Cristante e Paredes insieme il centrocampo rischia di essere un po’ piatto nel ritmo", il pensiero di Angelo Mangiante. Francesco Balzani parla dell'importanza di questa partita: "Roma-Cagliari fondamentale, è la più importante del 2024 fino a questo momento".

____

Questo e tanto altro in "Massimo Ascolto", rubrica de LAROMA24.IT curata dalla redazione. Una passeggiata tra i più importanti programmi radiofonici della capitale. Buona lettura.

_____

Roma-Cagliari? L'augurio è che le ultime due vittorie abbiano portato entusiasmo e che quest'ultimo possa continuare. Facendo risultato col Cagliari poi con l'Inter sarebbe una partita da giocare, ma se farà come ieri con la Juventus non ce n'è per nessuno (MARIO MATTIOLI, Radio Radio, 104.5, Radio Radio Mattino, Sport & News)

Il mercato invernale della Roma ci ha soddisfatti, ma in estate bisogna cambiare la squadra e capire il destino di tanti giocatori tra cui Abraham, Lukaku e anche Pellegrini (RICCARDO COTUMACCIO, Tele Radio Stereo, 92.7)

Il mondo arbitrale mi è sembrato meno aggressivo da quando c'è stato il cambio in panchina. Stasera però spero che parli solo il campo e che parli bene (VALENTINA CATONI, Tele Radio Stereo, 92.7)

Roma-Cagliari fondamentale per avvicinarsi alla zona Champions, è la partita più importante del 2024 fino a questo momento (FRANCESCO BALZANI, Tele Radio Stereo, Te la do io Tokyo, 92.7)

Bove è fondamentale in questo centrocampo (ANTONIO FELICI, Tele Radio Stereo, Te la do io Tokyo, 92.7)

De Rossi porta avanti le sue idee, il suo approccio mi è piaciuto molto. Sono curioso di vedere la prima di Cristante e Paredes insieme, rischia di essere un centrocampo un po’ piatto nel ritmo (ANGELO MANGIANTE, Manà Manà Sport Roma, 90.9)

Rui Patricio non dà sicurezza al reparto difensivo, Svilar ha caratteristiche molto più simili all’idea di calcio di De Rossi (GIAMPIERO MAINI, Manà Manà Sport Roma, 90.9)