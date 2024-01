TORRI: "La Roma fa mercato su indicazione di De Rossi, sicuri vada via?" - TIMPANO: "Baldanzi è sempre sembrato un piccolo Dybala"

Ultime ore di mercato frenetiche in casa Roma. Il giorno dopo la vittoria in casa della Salernitana, in casa giallorossa è tempo di calciomercato, con l'operazione legata a Baldanzi in chiusura e le uscite di Belotti, Celik e Kumbulla, e di questo dibatte l'etere romano. Il pensiero di Piero Torri: "La Roma sta facendo mercato su indicazione su Mister De Rossi. Siamo così sicuri che a fine anno sia già deciso l'addio?". Roberto Maida, invece, si sofferma sulle operazioni in uscite: "Belotti alla Fiorentina? La Roma ha regalato un centravanti a una diretta concorrente…". Guglielmo Timpano commenta l'arrivo di Baldanzi: "Mi è sempre sembrato un piccolo Dybala e questa vicinanza gli farà soltanto bene".

Questo e tanto altro in "Massimo Ascolto", rubrica de LAROMA24.IT curata dalla redazione. Una passeggiata tra i più importanti programmi radiofonici della capitale.

Mi è sempre sembrato un piccolo Dybala e questa vicinanza gli farà soltanto bene. Eri coperto in quel ruolo, io lo avrei speso su una mezz'ala, è l'unico contro che immagino per animare il dibattito (GUGLIELMO TIMPANO, Tele Radio Stereo, 92.7)

La Roma studiava e osservava Baldanzi da almeno un anno e mezzo. Tiago pinto aveva promesso due colpi a De Rossi prima di andare via e due colpi sono arrivati (LORENZO PES, Tele Radio Stereo, 92.7)

La Roma sta facendo mercato su indicazione su mister De Rossi. Siamo così sicuri che a fine anno sia già deciso l'addio? (PIERO TORRI, Manà Manà Sport Roma, 90.9)

Di De Rossi bisogna prendere la sterzata mentale sulla squadra, ma non si può pensare che un allenatore con zero presenze in Serie A possa di colpo trasformare una squadra che prima giocava come il Pizzighettone (RICCARDO TREVISANI, Manà Manà Sport Roma, 90.9)

Baldanzi? È un’operazione positiva, ma inviterei tutti ad essere calmi perché non abbiamo preso Maradona, bensì una riserva dell’Empoli che però quando è scesa in campo ci ha fatto vedere cose buone (ANTONIO FELICI, Tele Radio Stereo, 92.7)

Belotti? Per me è un giocatore utile, ma vedendo il rendimento alla Roma il rimpianto è averlo preso… (JACOPO PALIZZI, Tele Radio Stereo, 92.7)

Belotti alla Fiorentina? La Roma ha regalato un centravanti a una diretta concorrente… (ROBERTO MAIDA, Radio Radio, 104.5, Radio Radio Lo Sport)

Belotti alla Fiorentina? Ci ha guadagnato la Roma (FRANCO MELLI, Radio Radio, 104.5, Radio Radio Lo Sport)

La cessione di Belotti? Per me è un peccato, ma la capirei in caso di arrivo di Baldanzi (ENRICO CAMELIO, Radio Radio, 104.5, Radio Radio Lo Sport)