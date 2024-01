SABATINI: "Meglio Huijsen di Bonucci, ma la Roma è sembrata il Frosinone" - FOCOLARI: "Non si può non inserire almeno il diritto di riscatto"

Nonostante oggi sia la vigilia di una partita importante come Roma-Atalanta, nell'etere romano l'argomento principale è l'arrivo del giovane Dean Huijsen dalla Juventus (il giocatore è già arrivato nella Capitale). "Meglio lui di Bonucci, anche se la Roma è sembrata il Frosinone", il pensiero di Sandro Sabatini. Dubbi condivisi anche da Furio Focolari: "Una società come la Roma non può non inserire almeno il diritto di riscatto". Augusto Ciardi invece si concentra sulla situazione legata a Renato Sanches: "Non è stata una scommessa, ma un suicidio".

Questo e tanto altro in "Massimo Ascolto", rubrica de LAROMA24.IT curata dalla redazione.

Huijsen? Meglio lui di Bonucci, anche se la Roma è sembrata il Frosinone in questa operazione (SANDRO SABATINI, Radio Radio, 104.5, Radio Radio Mattino, Sport & News)

Preoccupato dalle prossime tre partite dei giallorossi. Huijsen? La Roma ha preso un Primavera della Juventus, non ho parole… (ROBERTO PRUZZO, Radio Radio, 104.5, Radio Radio Mattino, Sport & News)

L'arrivo di Huijsen? Dà la sensazione che un grande club come la Roma lavori per valorizzare i giovani di una rivale. Questa operazione avrebbe avuto un senso se l'avesse fatta il Frosinone, non la Roma... (STEFANO AGRESTI, Radio Radio, 104.5, Radio Radio Mattino, Sport & News)

Huijsen operazione completata sbagliata, una società come la Roma non può non inserire almeno il diritto di riscatto (FURIO FOCOLARI, Radio Radio, 104.5, Radio Radio Mattino, Sport & News)

Renato Sanches non è stato una scommessa, ma un suicidio (AUGUSTO CIARDI, Tele Radio Stereo 92.7)