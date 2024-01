PRUZZO: "La Roma ha perso certezze in difesa" - CIARDI: "Ci sono più svantaggi nel perdere il derby, che vantaggi nel vincerlo"

È il gorno del derby, il secondo della stagione, in palio le semifinali di Coppa Italia. Nell'etere romano si analizza il momento dei giallorossi: "Le certezze della Roma in difesa erano Smalling, Mancini e Ibanez, in questo momento è il reparto più in difficoltà", il pensiero di Roberto Pruzzo. Parla invece del valore della stracittadina Augusto Ciardi: "Ci sono più svantaggi nel perdere il derby, che vantaggi nel vincerlo"

Questo e tanto altro in "Massimo Ascolto", rubrica de LAROMA24.IT curata dalla redazione. Una passeggiata tra i più importanti programmi radiofonici della capitale. Buona lettura.

Il derby di oggi? Le certezze della Roma in difesa erano Smalling, Mancini e Ibanez, in questo momento è il reparto più in difficoltà. Vedremo che partita avrà voglia di fare la Lazio, quando hai 120 minuti in prospettiva qualche calcolo lo fai (ROBERTO PRUZZO, Radio Radio, 104.5, Radio Radio Mattino, Sport & News)

È un derby importante, ma non decisivo per la stagione. Due squadre non al completo, mi sarebbe piaciuto vederlo con tutti i titolari, ma non c'è una favorita. Tutte e due finora avrebbero potuto fare di più (FERNANDO ORSI, Radio Radio, 104.5, Radio Radio Mattino, Sport & News)

Oggi non c'è una favorita ma è chiaro che la Roma lì davanti ha quei giocatori e può fare qualcosa di più. Sarà una partita vera, con tutte le caratteristiche di un vero derby (MARIO MATTIOLI, Radio Radio, 104.5, Radio Radio Mattino, Sport & News)

Renato Sanches sta facendo peggio di Pastore, almeno lui qualche lampo di qualità ce l'ha mostrato. Con questo rendimento il portoghese non può più giocare in Europa (RICCARDO COTUMACCIO, Tele Radio Stereo, 92.7)

Come usare Dybala oggi? Lo metterei in campo dal primo minuto senza neanche avere il bisogno di arrivare ai calci di rigore (VALENTINA CATONI, Tele Radio Stereo, 92.7)

Ci sono più svantaggi nel perdere il derby, che vantaggi nel vincerlo (AUGUSTO CIARDI, Tele Radio Stereo, 92.7)