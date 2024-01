PRUZZO: "Gli alibi sono davvero finiti" - BALZANI: "Tra un mese Mourinho sarebbe stato quarto o quinto in classifica"

All'interno delle trasmissioni delle emittenti radiofoniche della Capitale si parla indubbiamente dell'esonero di José Mourinho e dell'arrivo di Daniele De Rossi sulla panchina della Roma. Roberto Pruzzo mette le cose in chiaro: "Gli alibi sono davvero finiti". Francesco Balzani parla dello Special One: "Tra un mese Mourinho sarebbe stato quarto o quinto". "Dire che Mourinho abbia lasciato macerie è la più grossa str*****a che possa esserci", il commento di Augusto Ciardi. Paolo Assogna, invece, si sofferma sulla tattica: "Una delle cose in cui mi aspetto più discontinuità da De Rossi è la convivenza di Paredes e Cristante".

Questo e tanto altro in "Massimo Ascolto", rubrica de LAROMA24.IT curata dalla redazione. Una passeggiata tra i più importanti programmi radiofonici della capitale. Buona lettura.

Dire che Mourinho abbia lasciato macerie è la più grossa str*****a che possa esserci, allora anche Spalletti l’ha fatto. Le macerie le creano quelli che restano e che non sanno gestire. Spero che questi giocatori vadano il più lontano possibile da Roma, perché se non hanno retto la pressione di lavorare quotidianamente con Mourinho ora non possono essere riabilitati. Tiago Pinto? Dovrebbe baciare per terra ogni giorno per aver lavorato con un allenatore così (AUGUSTO CIARDI, Tele Radio Stereo, 92.7)

5 errori commessi da Mourinho in questi anni? Le dichiarazioni su Pazzini non posso perdonargliele, Wijnaldum nella finale di Europa League al posto di Bove, anche la scelta di schierare Dybala titolare a Budapest, le parole sui “tre Pellegrini” e quelle per il “traditore” Karsdorp (ANDREA CORALLO, Tele Radio Stereo, 92.7)

I Friedkin non avrebbero rinnovato il contratto a Mourinho, lo sapevamo. Non lo hanno mai voluto incontrare. Mourinho è un’icona, ma per loro era un fardello. De Rossi non è obbligato a fare meglio di Mourinho, ci proverà ma se non riuscirà a sistemare la situazione non sarà colpa sua. Le colpe tecniche sappiamo di chi sono, non ci inventiamo niente (FURIO FOCOLARI, Radio Radio, 104.5, Radio Radio Mattino Sport&News)

Ora c’è l’emozione, ma Mourinho è nono in classifica con il terzo monte ingaggi della Serie A. Un imprenditore perché deve accettarlo? Voi al posto dei Friedkin sareste contenti? Non posso non capirli. In tre anni non si è mai lottato per entrare in Champions e tutti i giorni mi devo sentir dire che ti ho dato una squadra scarsa. Se si è arrivati al quinto esonero di fila magari l’epopea di Mourinho è un po’ finita. Ora vediamo se lo prende lo United o altri... (STEFANO AGRESTI, Radio Radio, 104.5, Radio Radio Mattino Sport&News)

Io ho molti dubbi per come è la situazione dei calciatori tra prestiti, svincolati e altri con la testa altrove. Bisognerà mettere De Rossi nelle condizioni migliori. Mourinho era parafulmine, mi rifiuto di credere che lui abbia avallato l’acquisto di certi giocatori. Ora però voltiamo pagina. Gli alibi sono davvero finiti (ROBERTO PRUZZO, Radio Radio, 104.5, Radio Radio Mattino Sport&News)

Mourinho esce come fosse senza colpe, invece gran parte di questo momento della Roma è colpa sua. Secondo me non si sono messi tutti a piangere quando è andato via... (FERNANDO ORSI, Radio Radio, 104.5, Radio Radio Mattino Sport&News)

Dopo la partita con il Milan c’è stata una lite furibonda tra Mourinho e Pellegrini, il tecnico non ha neanche ringraziato il capitano nel suo video di saluti. C’è stato un durissimo scontro alla fine della partita domenica. Mourinho si era preso la Roma, pensava di essere diventato lui il proprietario... (ILARIO DI GIOVAMBATTISTA, Radio Radio, 104.5, Radio Radio Mattino Sport&News)

Una delle cose in cui mi aspetto più discontinuità da De Rossi è la convivenza di Paredes e Cristante, credo che l’ex Atalanta ormai non possa più fare la mezzala. Mourinho? Ho sempre rispettato la sua idea anche se amo altri tipi di calcio (PAOLO ASSOGNA, Manà Manà Sport Roma, 90.9)

Credo che De Rossi possa cambiare qualcosa, anche passare a 4. Tra l’altro era stato accostato al Verona quindi l’avrà studiato e conoscerà molto bene la squadra di Baroni (GIAMPIERO MAINI, Manà Manà Sport Roma, 90.9)

L'obiettivo realistico della Roma con De Rossi? La qualificazione in Europa League (ANTONIO FELICI, Centro Suono Sport, 101.5, Te la do io Tokyo)

Cosa chiedo a De Rossi? Non posso chiedergli altro se non di vincere il derby, in Europa non mi aspetto nulla. Tra un mese Mourinho sarebbe stato quarto o quinto (FRANCESCO BALZANI, Centro Suono Sport, 101.5, Te la do io Tokyo)