PRUZZO: "Come si può mandare un arbitro del genere per una partita così?" - TREVISANI: "Huijsen? Non esce più dal campo"

All'indomani del pareggio contro l'Atalanta, spazio alle analisi lungo le frequenze radiofoniche anche in vista del derby di Coppa Italia previsto per mercoledì all'Olimpico. "Come puoi mandare un arbitro del genere ad arbitrare una partita così?", il commento di Roberto Pruzzo sull'arbitraggio di Aureliano. "Ieri la Roma fa la miglior partita della stagione, la domanda è perché la vediamo 3 volte all’anno. Huijsen? Non esce più dal campo, lo metto per scritto", aggiunge Riccardo Trevisani.

"Non avrei mai giocato in questo momento il derby", conclude Francesco Balzani.

____

Questo e tanto altro in "Massimo Ascolto", rubrica de LAROMA24.IT curata dalla redazione. Una passeggiata tra i più importanti programmi radiofonici della capitale. Buona lettura.

_____

L'arbitraggio di Aureliano? Come puoi mandare un arbitro del genere ad arbitrare una partita così? Il derby in Coppa Italia? Non ho sensazioni particolari (ROBERTO PRUZZO, Radio Radio, 104.5, Radio Radio Mattino, Sport & News)

Sono disgustato dal terreno dell'Olimpico, non si può giocare su un campo così. Le polemiche arbitrali? Non si può parlare sempre di loro (FERNANDO ORSI, Radio Radio, 104.5, Radio Radio Mattino, Sport & News)

Ieri la Roma fa la miglior partita della stagione, la domanda è perché la vediamo 3 volte all’anno. Credo che tatticamente i giallorossi si incastrino bene con l’Atalanta perché ha sempre fatto buone partite contro la squadra di Gasperini. Bove deve giocare tutte le partite, nel calcio bisogna correre e lui non può stare fuori viste le sue caratteristiche. Huijsen? Non esce più dal campo, lo metto per scritto (RICCARDO TREVISANI, Manà Manà Sport, 90.9)

Per il derby sono abbastanza fiducioso per quanto riguarda il discorso fisico, temo che il down possa arrivare nella prossima di campionato contro il Milan (ANTONIO FELICI, Centro Suono Sport, 101.5, Te la do io Tokyo)

La Roma ha fatto una delle migliori partite degli ultimi tempi (MARIO MATTIOLI, Radio Radio, 104.5, Radio Radio Mattino, Sport & News)

Dico sempre che Mourinho non è un granché tatticamente ma strategicamente tra i più bravi (RINALDO BOCCARDELLI, Manà Manà Sport, 90.9)

Non pretenderò ora che la Roma vinca le partite, per la condizione in cui si trova, dovendo giocare senza un reparto intero. Non avrei mai giocato in questo momento il derby (FRANCESCO BALZANI, Centro Suono Sport, 101.5, Te la do io Tokyo)

La Roma al netto di tutti i problemi ha fatto una grande prestazione, dura e tosta, offrendo in fase offensiva anche grande qualità, purtroppo la delusione più grande rimane il fatto di non aver vinto. Io non so come si possa mettere ancora in discussione Mourinho, questa squadra senza la grinta e la cattiveria che gli mette il mister con un altro allenatore non so che fine farebbe (MARIO CORSI, Centro Suono Sport, 101.5, Te la do io Tokyo)