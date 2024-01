PETRUZZI: "I risultati stagionali sono scadenti" - FOCOLARI: "Huijsen non è pronto" - STRAMACCIONI: "Starei attento a bocciare Zalewski"

La Roma è chiamata a riscattare la sconfitta nel derby e domenica avrà l'occasione per farlo in una partita molto complicata. I giallorossi infatti affronteranno il Milan a San Siro, un match che potrebbe rappresentare un punto di svolta importante per il futuro di Mourinho. All'interno delle trasmissioni radiofoniche delle emittenti della Capitale si parla proprio dell'operato dello Special One: "I risultati ottenuti in questa stagione sono scadenti", il commento di Fabio Petruzzi. Furio Focolari 'boccia' Huijsen: "Non è pronto, mi sembrerebbe un errore andare a Milano con questo ragazzo". Andrea Stramaccioni punta su Zalewski: "Starei attento a bocciarlo".

Questo e tanto altro in "Massimo Ascolto", rubrica de LAROMA24.IT curata dalla redazione. Una passeggiata tra i più importanti programmi radiofonici della capitale. Buona lettura.

Non credo sia il caso di insistere sul ragazzino (Huijsen, ndr) almeno per ora. Non è pronto, mi sembrerebbe un errore andare a Milano con questo ragazzo (FURIO FOCOLARI, Radio Radio, 104.5, Radio Radio Mattino Sport&News)

Credo ci siano riflessioni profonde da parte della società sul profilo di Mourinho, mi pare sia sempre più lontano da Roma (STEFANO AGRESTI, Radio Radio, 104.5, Radio Radio Mattino Sport&News)

Quello che sta succedendo a Mourinho è l'effetto di aver sempre puntato tutto sui risultati. La "verità vera" è che qui Mourinho rischia addirittura un esonero e non sarebbe il primo nella sua carriera (GIANNI VISNADI, Radio Radio, 104.5, Radio Radio Mattino Sport&News)

La furia dei Friedkin è comprensibile. Hanno speso e spendono tanto per tenere in equilibrio un club che dovrebbe viaggiare a velocità superiori, soprattutto in campionato. Non credo però alla storia dei risultati di queste settimane per prendere una decisione ultima su Mou. La Roma deve prima di tutto capire quale progetto sportivo intraprendere da qui ai prossimi anni, è un cantiere totalmente aperto (CHECCO ODDO CASANO, Retesport, 104.2)

Per dare una svolta tattica, una scossa alla squadra, anche se credo non lo farà mai arrivati a questo punto, se fossi Mourinho tornerei alla difesa a 4. Sono d'accordo con Friedkin, i risultati della Roma in questa stagione sono scadenti (FABIO PETRUZZI, Retesport, 104.2)

Cambiare da 3 a 4 è molto più difficile rispetto a fare il contrario. Zalewski secondo me è una risorsa della Roma e starei attento a bocciarlo… (ANDREA STRAMACCIONI, Manà Manà Sport Roma, 90.9)

Dalla Roma tutta è lecito aspettarsi più personalità che personalismi (ANDREA CORALLO, Tele Radio Stereo, 92.7)