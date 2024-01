PES: "La Roma ha bisogno di rinnovare la rosa" - LENGUA: "Ieri Mourinho ha voluto proteggere la società"

Nel giorno di Milan-Roma, nell'etere romano si parla ancora di Josè Mourinho. "Rinnoverei sempre il contratto di Mourinho, ma la Roma ha bisogno di mettere mano al parco giocatori: molti di loro sono in scadenza o in prestito", il pensiero di Lorenzo Pes. Ha analizzato le parole del tecnico in conferenza stampa, invece, Gianluca Lengua: "La mia lettura delle parole di Mourinho in conferenza stampa è che quella di un allenatore che protegge la società e getta acqua sul fuoco. E’ un allenatore che vuole il rinnovo di contratto e quindi non può attaccare la società."

Mourinho non è stato dotato di grandi giocatori in questi tre anni alla Roma. Rinnoverei il suo contratto per valutarlo al fianco della nuova politica del futuro direttore sportivo (RICCARDO COTUMACCIO, Tele Radio Stereo, 92.7)

Milan-Roma è una partita fondamentale, alla luce delle partite disputate finora in questa giornata. Mourinho sta mandando segnali alla piazza, senza Dybala si perde tutta la qualità. C'è da capire perché Pellegrini ha perso la fiducia del tecnico (SIMONE VOCCIA, Tele Radio Stereo, 92.7)

La mia lettura delle parole di Mourinho in conferenza stampa è che quella di un allenatore che protegge la società e getta acqua sul fuoco. E’ un allenatore che vuole il rinnovo di contratto e quindi non può attaccare la società. E’ stato diverso rispetto a quello che abbiamo conosciuto da quando è a Roma (GIANLUCA LENGUA, Radio Radio 104,5, Il Calcio è servito)

Se Fiorentina e Bologna possono arrivare in Champions può arrivarci anche la Roma. Anche se tu non hai Dybala devi comunque essere squadra. Mourinoh non può dire che se non c’è Dybala la squadra non ha un’identità (STEFANO AGRESTI, Radio Radio 104,5, Il Calcio è servito)

Credo che su alcune cose Mourinho abbia ragione, mentre su altre sta calcando troppo la mano. Cosa deve pensare la squadra se un allenatore dice che quando non c’è Dybala la luce si spegne? (FRANCESCO DI GIOVAMBATTISTA, Radio Radio 104,5, Il Calcio è servito)