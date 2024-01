MAINI: "De Rossi ha dato un segnale forte al gruppo" - CIARDI: "Ora i giocatori dovranno fare la differenza"

Ancora poche ore e la Roma scenderà in campo contro il Verona per la prima di Daniele De Rossi sulla panchina giallorossa. E il neo tecnico, in conferenza stampa, ha già lasciato un'impressione positiva: "De Rossi è stato impeccabile da ogni punto di vista. Da leader ha voluto esprimere il proprio approccio positivo in un gruppo che aveva perso certezze, autostima, entusiasmo di giocare. Ha dato un segnale forte al gruppo", così Giampiero Maini. Si aspetta tanto dai calciatori, invece, Augusto Ciardi: "È importante che ora i fari vengano accesi sui giocatori, loro dovranno fare la differenza."

La nuova difesa a 4 con questa coppia inedita mi stuzzica, perché entrambi sanno giocare bene il pallone (PAOLO MARCACCI, Radio Radio, 104.5, Radio Radio Mattino Sport&News)

De Rossi è stato impeccabile da ogni punto di vista. Da leader ha voluto esprimere il proprio approccio positivo in un gruppo che aveva perso certezze, autostima, entusiasmo di giocare. Ha dato un segnale forte al gruppo (GIAMPIERO MAINI, Manà Manà Sport Roma, 90.9)

De Rossi lascia sempre il segno quando parla, ha padroneggiato il microfono, non ha mai scelto parole banali, dimostrando una maturità enorme (EMANUELE ZOTTI, Manà Manà Sport Roma, 90.9)

È importante che ora i fari vengano accesi sui giocatori, loro dovranno fare la differenza. Non credo nei retroscena, non ho mai considerato la Roma una squadra scarsa e non lo pensava neanche Mourinho. Se il portoghese era un freno allora la differenza la dovranno fare i giocatori... (AUGUSTO CIARDI, Tele Radio Stereo, 92.7)