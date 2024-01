FELICI: "Stiamo assistendo al momento più basso della presidenza Friekdin" - CIARDI: "Il nuovo difensore centrale sarà Cristante"

Alla vigilia della prima uscita del 2024 contro la Cremonese, nell'etere romano si parla di mercato: "Sicuramente questo è il punto più basso della gestione Friedkin, stanziare un budget così esiguo per il mercato in una squadra che ha dannatamente bisogno di nuovi giocatori è grave", il pensiero di Antonio Felici. Stefano Agresti si concentra invece su Mourinho: "La Roma ha dei problemi oggettivi e forse il portoghese intende che noi ora siamo questi eppure dobbiamo provare in qualche modo a venirne fuori"

____

Questo e tanto altro in "Massimo Ascolto", rubrica de LAROMA24.IT curata dalla redazione. Una passeggiata tra i più importanti programmi radiofonici della capitale. Buona lettura.

_____

Le parole di Mourinho? È il suo modo di fare, i tifosi per questo gli vanno dietro e impazziscono per lui. Ma per quale motivo la Roma dovrebbe essere sola contro tutti? (FURIO FOCOLARI, Radio Radio 104.5, Mattino - Sport e News)

Il discorso di Mourinho? "Noi contro tutti" vuol dire anche contro le difficoltà che sta incontrando e incontrerà sul mercato, la Roma ha dei problemi oggettivi e forse il portoghese intende che noi ora siamo questi eppure dobbiamo provare in qualche modo a venirne fuori (STEFANO AGRESTI, Radio Radio 104.5, Mattino - Sport e News)

Il nuovo difensore centrale della Roma sarà Cristante… (AUGUSTO CIARDI, Tele Radio Stereo, 92.7)

Vedendo la classifica di oggi mancano palesemente i 5 punti che hai perso ad agosto a causa del mercato ultra tardivo e la situazione purtroppo si sta ripetendo, la Roma non ha ancora preso un difensore centrale ed ora dovrai affrontare Roma-Atalanta e lì non voglio sentire dare colpa a Mourinho qualora dovesse perderla, come si fa a presentare una squadra con un solo difensore centrale e con Mancini con la pubalgia. Penso chei, dare a Pinto 1 milione e mezzo di euro per fare mercato è veramente imbarazzante (FRANCESCO BALZANI, Centro Suono Sport, 101.5, Te la do io Tokyo)

Riflettendo su Juventus-Roma sono andato a rivedere le ultime 10 partite della Roma a Torino e vedo otto sconfitte, ormai è un fatto storico che li non si vince mai e non si riesce ad invertire questa tendenza. Sulla partita a me la squadra nel primo tempo era abbastanza piaciuta, poi nel secondo tempo succede quello che succede spesso ovvero tu sbagli, la Juve trova il vantaggio e non la riprendi più, riassumendo la Roma ha giocato meglio la Juventus ha difeso meglio ed ha vinto. Sicuramente questo è il punto più basso della gestione Friedkin, stanziare un budget così esiguo per il mercato in una squadra che ha dannatamente bisogno di nuovi giocatori è grave (ANTONIO FELICI, Centro Suono Sport, 101.5, Te la do io Tokyo)