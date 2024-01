DI GIOVAMBATTISTA: "La Roma parla con Paratici, rapporto diretto con Friedkin" - PALIZZI: "Huijsen operazione intelligente"

Mercato sul campo e fuori dal campo, giocatori e dirigenti: la Roma sta vivendo un momento delicato fra l'addio di Tiago Pinto e la ricerca del nuovo dirigente che si occuperà di calcio. Il nome nuovo arriva direttamente da Ilario Di Giovambattista: "I giallorossi stanno parlando con Fabio Paratici, nome forte per il futuro della direzione sportiva. Può operare, ha un rapporto diretto con Dan Friedkin". Giudizio positivo, invece, sull'arrivo di Huijsen da parte di Jacopo Palizzi: "Huijsen mi sembra una buonissima operazione, intelligente".

Pinto non ce la faceva più, per questo l'annuncio è arrivato ora. Paratici sarebbe un'operazione fuori dalla logica dei Friedkin: sulle sue capacità ho solo certezze, ma il discorso etico è fondamentale, come dimostra l'affare Huijsen-Cherubini. Sono attenti al rigore del professionista (ROBERTO MAIDA, Radio Radio 104.5, Lo Sport)

José Mourinho ha alzato il telefono per convincere Huijsen a trasferirsi alla Roma. I giallorossi stanno parlando con Fabio Paratici, nome forte per il futuro della direzione sportiva. Può operare, ha un rapporto diretto con Dan Friedkin (ILARIO DI GIOVAMBATTISTA, Radio Radio 104.5, Lo Sport)

Non ho dubbi che se arrivasse Huijsen diventerebbe l’ultimo nelle gerarchie della Roma, dietro Cristante ma anche dopo Kristensen adattato da difensore centrale (FRANCESCO ODDI, Tele Radio Stereo, 92.7)

Huijsen mi sembra una buonissima operazione, intelligente. È un giocatore che a me piace e incarna tutti i crismi che aveva designato Mourinho qualche giorno fa (JACOPO PALIZZI, Tele Radio Stereo, 92.7)

Che ci sia un direttore sportivo già salutato che faccia l’ultimo mercato, con una proprietà che continua a non comunicare, la situazione di Mourinho la conosciamo: mi sembra una fotografia giusta sulla Roma (GIANNI VISNADI, Radio Radio, 104.5, Radio Radio Mattino Sport&News)

Prima di decidere il direttore sportivo, la Roma dovrebbe capire se tenere Mourinho o no. Perché se resta a quel punto va preso un dirigente che sia in sintonia col tecnico (STEFANO AGRESTI, Radio Radio, 104.5, Radio Radio Mattino Sport&News)

Non capisco le tempistiche nel comunicare l’addio di Tiago Pinto. Era necessario il discorso allo spogliatoio in questo momento? Non affiderei mai il mercato a un dirigente che il 10 febbraio starà con la sciarpa di un altro club. Tra un 37enne finito come Bonucci e un 18enne come Huijsen, ci sarà una via di mezzo? (AUGUSTO CIARDI, Tele Radio Stereo, 92.7)

Credo che l’affare Bonucci abbia accelerato la separazione tra la Roma e Tiago Pinto. Immagino che il General Manager credesse così di aver portato il 1 gennaio il difensore centrale richiesto (ANDREA CORALLO, Tele Radio Stereo, 92.7