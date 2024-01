DI GIOVAMBATTISTA: "La Roma ha già preso il difensore" - MELLI: "Ha l’obbligo di arrivare almeno quinta"

Chiuso il 2023 con la sconfitta di Torino contro la Juventus, la Roma inizia il suo 2024 con il primo impegno dell'anno in programma mercoledì: all'Olimpico arriva la Cremonese nella sfida valida per gli ottavi di finale della competizione. Lungo le frequenze radiofoniche è tempo di analisi e considerazioni: "La Roma ha l’obbligo almeno di arrivare quinta", dice Franco Melli. "Penso che la Roma debba lamentare a se stessa l'incapacità di creare azioni offensive utili per Dybala e Lukaku", aggiunge Giancarlo Padovan.

Infine, secondo le informazioni di Ilario Di Giovambattista "la Roma ha già preso il difensore".

Questo e tanto altro in "Massimo Ascolto", rubrica de LAROMA24.IT curata dalla redazione. Una passeggiata tra i più importanti programmi radiofonici della capitale. Buona lettura.

La Roma ha già preso il difensore (ILARIO DI GIOVAMBATTISTA, Radio Radio, 104.5, Radio Radio Lo Sport)

La Roma ha l’obbligo almeno di arrivare quinta, dovrebbe essere il motivo per andare avanti con Mourinho (FRANCO MELLI, Radio Radio, 104.5, Radio Radio Lo Sport)

Contro la Roma non mi è parsa una Juventus dominante. Penso che la Roma debba lamentare a se stessa l'incapacità di creare azioni offensive utili per Dybala e Lukaku. La partita complessivamente è stata equilibrata e la Roma ha dato continuità alla vittoria col Napoli (GIANCARLO PADOVAN, Radio Radio, 104.5, Radio Radio Lo Sport)

Non vorrei stroncare la Roma per la sconfitta contro la Juventus. Ha perso 6 volte in campionato, è tantissimo e ha perso partite in modo vergognoso come a Bologna e a Milano con l'Inter, ma questa volta non è stato così (LUIGI FERRAJOLO, Radio Radio, 104.5, Radio Radio Lo Sport)