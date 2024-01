DI GIOVAMBATTISTA: "De Rossi diventerà un grande allenatore" - CASANO: "Ds? Punterei subito su Massara"

Il primo giorno di Daniele De Rossi si avvicina. "Diventerà un grande allenatore, ce lo ha scritto nel DNA" dice Ilario Di Giovambattista. "Non sono certo che lo stadio sarà pieno al 100% come con Mourinho" aggiunge Mario Mattioli. "Sono convinto che De Rossi ripartirà dalla difesa 4" l'opinione di Fabio Petruzzi.

Sulla scelta del futuro ds, Checco Oddo Casano ha le idee chiare: "Basta scelte esotiche, punterei subito su Massara".

____

Questo e tanto altro in "Massimo Ascolto", rubrica de LAROMA24.IT curata dalla redazione. Una passeggiata tra i più importanti programmi radiofonici della capitale. Buona lettura.

_____

Spero che De Rossi non sia amico dei giocatori, ci deve essere un buon rapporto ma allo stesso tempo serve distanza: l’allenatore è l’allenatore (FERNANDO ORSI, Radio Radio 104.5, Mattino - Sport e News)

Per me De Rossi diventerà un grande allenatore, ce lo ha scritto nel DNA. Il derby è stato devastante per la Roma (ILARIO DI GIOVAMBATTISTA, Radio Radio 104.5, Mattino - Sport e News)

Non ci sono più tante scusanti. Io non credo che l'arrivo di De Rossi cambierà più di tanto la situazione (ROBERTO PRUZZO, Radio Radio 104.5, Mattino - Sport e News)

Chiamare De Rossi è stata la scelta migliore dal punto di vista del popolo, ma non sono certo che lo stadio sarà pieno al 100% come con Mourinho (MARIO MATTIOLI, Radio Radio 104.5, Mattino - Sport e News)

Secondo me la valutazione che sta facendo De Rossi è sulla protezione da dare ai due centrali difensivi, sarà importante il lavoro in diagonale di Paredes e Bove (GIAMPIERO MAINI, Manà Manà Sport Roma, 90.9)

De Rossi è giovane, motivato, sa comunicare, lavora sul campo, sembra perfetto per il nuovo progetto giallorosso. Se non dovesse arrivare un big alla Conte, sono convinto che possa realmente giocarsi le sue carte. Ds? Basta scelte esotiche, punterei subito su Massara (CHECCO ODDO CASANO, Retesport, 104.2)

Mi hanno impressionato le immagini dei saluti di De Rossi a Trigoria, credo che una delle insidie sia il rapporto che può avere con alcuni calciatori perché l’allenatore deve essere capo (GIANNI VISNADI, Radio Radio, 104.5, Radio Radio Mattino Sport&News)

Mourinho non ha mai detto che questa è una squadra di pippe. L’ultima sua dichiarazione sul valore del gruppo è che a ranghi completi fosse una squadra molto forte, poi c’è chi vuole raccontarla diversamente. Quando ha denigrato la squadra lo ha fatto riferendosi alle tante assenze… (AUGUSTO CIARDI, Tele Radio Stereo, 92.7)

L'affetto per De Rossi c'è sempre stato e sempre ci sarà, i tifosi non mancheranno di dimostrarglielo a partire da domani. Penso che i Friedkin, se hanno compreso realmente che Roma e la Roma, questa tifoseria, sono entità diverse dal normale, dovrebbero permettere al pubblico di salutare Mourinho come merita (STEFANO PICCHERI, Retesport, 104.2)

Più che sulla qualità tecnica, domani si giocherà tutto sulla testa dei giocatori (JACOPO PALIZZI, Tele Radio Stereo, 92.7)

Sono convinto che De Rossi ripartirà dalla difesa 4, un sistema di gioco che Mourinho avrebbe dovuto adottare già da diverse settimane. Importante il suo endorsement per Pisilli, sono convinto che questo ragazzo abbia grandi qualità (FABIO PETRUZZI, Retesport, 104.2)