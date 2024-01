DAMASCELLI: "Ieri la Roma ha vinto grazie a giocatori che cambiano il risultato" - BALZANI: "Ogni vittoria in queste condizioni è oro"

Dopo il successo sofferto contro la Cremonese, che ha regalato alla Roma il derby ai quarti di Coppa Italia, nell'etere romano si analizza la prestazione dei giallorossi, frutto di prove individuali secondo Tony Damascelli: "Quando è entrato Dybala è cambiata la partita, fino a quel momento Lukaku era anonimo. La Roma ha vinto con merito e non con il gioco, ma con i giocatori che cambiano il risultato". Una vittoria preziosa per Francesco Balzani: "Ogni partita che gioca la Roma in questo momento senza difensori di ruolo parte sistematicamente in svantaggio di un gol, per questo motivo ogni vittoria in queste condizioni secondo me è oro"

Questo e tanto altro in "Massimo Ascolto", rubrica de LAROMA24.IT curata dalla redazione. Una passeggiata tra i più importanti programmi radiofonici della capitale. Buona lettura.

La vittoria di ieri? La Roma ci ha abituato a giocare partite brutte, anche se ha preso una traversa e un palo. Bisogna fare però i complimenti alla Cremonese, gioca a calcio e ha avuto anche la palla del 2-0 (FURIO FOCOLARI, Radio Radio, 104.5, Radio Radio Mattino, Sport & News)

Roma-Cremonese è stata una partita difficile e si poteva immaginare. La storia della Coppa Italia è così, abbiamo visto squadre migliori perdere contro squadre di categoria inferiore. In gare del genere l'importante è arrivare alla fine col risultato in tasca (STEFANO AGRESTI, Radio Radio, 104.5, Radio Radio Mattino, Sport & News)

Quando è entrato Dybala è cambiata la partita, fino a quel momento Lukaku era anonimo. La Roma ha vinto con merito e non con il gioco, ma con i giocatori che cambiano il risultato (TONY DAMASCELLI, Radio Radio, 104.5, Radio Radio Mattino, Sport & News)

Contro l'Atalanta punterei anche su Azmoun, visto che dopo deve partire per la Coppa d'Asia (VALENTINA CATONI, Tele Radio Stereo, 92.7)

Ieri Lukaku ha giocato una brutta partita, da 4.5, ma con il gol il suo voto è salito a 6.5 (ANDREA CORALLO, Tele Radio Stereo, 92.7)

Ogni partita che gioca la Roma in questo momento senza difensori di ruolo parte sistematicamente in svantaggio di un gol, per questo motivo ogni vittoria in queste condizioni secondo me è oro. Le prossime partite saranno difficilissime e sopratutto decisive e l’assurdità è che la Roma le giocherà senza un intero reparto (FRANCESCO BALZANI, Centro Suono Sport 101.5, Te la do io Tokyo)