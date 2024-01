CIARDI: "Per la vittoria della Coppa Italia baratterei un decimo posto in campionato" - SALOMONE: "Arretrando Cristante la Roma perde sia in difesa sia a centrocampo"

La Roma torna in campo e questa sera affronterà la Cremonese nel match valido per gli ottavi di finale di Coppa Italia. All'interno delle trasmissioni delle emittenti radiofoniche della Capitale si parla proprio della sfida odierna: "Per una vittoria del trofeo baratterei un decimo posto in campionato", il pensiero di Augusto Ciardi. Luigi Salomone, invece, si sofferma sui problemi difensivi dei giallorossi: "Arretrando Cristante perdi sia in difesa sia a centrocampo". Francesco Balzani critica l'operato di Tiago Pinto: "Ha commesso errori madornali e ce ne accorgeremo tra un paio di anni, lo metto dietro anche a Petrachi e Monchi".

La retroguardia della Roma? Trovare un difensore pronto non è mai facile, si potrebbe riproporre la situazione di un giocatore che arriva e ci mette due mesi per adeguarsi al gioco della squadra. Non è facile prendere un giocatore che deve servire subito, qui occorre la bravura del ds (MARIO MATTIOLI, Radio Radio, 104.5, Radio Radio Mattino, Sport & News)

La Roma ha sempre avuto problemi in difesa, deve andare a risolverli. Se vuole andare avanti nelle competizioni deve avere delle alternative e la Roma non ne ha più. Stasera è un'occasione importante, qualcosa sul mercato devi fare ma prima devi passare il turno (FERNANDO ORSI, Radio Radio, 104.5, Radio Radio Mattino, Sport & News)

La sfida di stasera? Sarebbe clamoroso se la Cremonese facesse fuori per due anni di fila la Roma dalla Coppa Italia. Il mercato? Ci sono delle grosse colpe, si sapeva da tempo che Ndicka andava via e che Smalling aveva problemi. La Roma doveva arrivare ai primi di gennaio col difensore pronto, arretrando Cristante perdi sia in difesa che a centrocampo (LUIGI SALOMONE, Radio Radio, 104.5, Radio Radio Mattino, Sport & News)

La Coppa Italia? Per una vittoria del trofeo baratterei un decimo posto in campionato. Contano i piazzamenti, mi rendono orgoglioso ma fino a quando un trofeo esiste io provo ad arrivare in fondo (AUGUSTO CIARDI, Tele Radio Stereo, 92.7)

Pinto ha commesso errori madornali e ce ne accorgeremo tra un paio di anni, lo metto dietro anche a Petrachi e Monchi (FRANCESCO BALZANI, Centro Suono Sport, 101.5, Te la do io Tokyo)