CASANO: "De Rossi ha idee interessanti ma che si scontrano con lo stato fisico della squadra" - FERRAZZA: "Troppa esaltazione per la partita di sabato"

Nell'etere romano si analizza la prima vittoria della Roma di De Rossi contro il Verona. Un successo importante ma che non deve esaltare, dice Francesca Ferrazza: "Mi sembra ci sia stata un po' troppa esaltazione per la partita di sabato. Bene così ma non ho visto cose poi così diverse da altre partite con Mourinho in panchina". Così invece Checco Oddo Casano: "Ha idee interessanti che purtroppo si scontrano con lo stato fisico di una squadra che da inizio anno dura mediamente un tempo"

____

Questo e tanto altro in "Massimo Ascolto", rubrica de LAROMA24.IT curata dalla redazione. Una passeggiata tra i più importanti programmi radiofonici della capitale. Buona lettura.

_____

Nel primo tempo di Roma-Verona hai provato a fare qualcosa di diverso, Pellegrini mi è sembrato più dentro la partita. Nel secondo tempo però la squadra è calata in modo vistoso e ha rischiato di non vincere la partita (ROBERTO PRUZZO, Radio Radio, 104.5, Radio Radio Mattino Sport & News)

Roma-Verona? Primo tempo convincente, secondo un po' meno, sono riusciti fuori dei vecchi fantasmi. Vittoria che vale molto anche per l'allenatore, il Verona sembra facile ma l'Inter ci ha vinto al 97', vende tutti ma gioca bene. Ho visto una panchina tranquilla, in questo senso De Rossi qualcosa ha detto (FERNANDO ORSI, Radio Radio, 104.5, Radio Radio Mattino Sport&News)

Mi sembra ci sia stata un po' troppa esaltazione per la partita di sabato. Bene così ma non ho visto cose poi così diverse da altre partite con Mourinho in panchina. Spero davvero con tutto il cuore che Daniele De Rossi sappia fare grandi cose con la Roma (FRANCESCA FERRAZZA, Tele Radio Stereo 92.7)

A me è piaciuta molto la Roma del primo tempo. Al di là delle variazioni tattiche che contano fino a un certo punto, è la voglia, l'attenzione, la partecipazione di tutti che mi ha convinto. È un primo passo importante (STEFANO COLANTUONO, Rete Sport 104.2)

In un ambiente inevitabilmente surreale per la settimana particolare vissuta dal tifo romanista, la vittoria di sabato aiuterà De Rossi a proseguire sulla mutazione tattica che con coraggio ha deciso di intraprendere da subito. Ha idee interessanti che purtroppo si scontrano con lo stato fisico di una squadra che da inizio anno dura mediamente un tempo. Pellegrini? Mi dispiace sia così odiato, non lo merita (CHECCO ODDO CASANO, Rete Sport 104.2)

L'importante era vincere e da qui bisogna partire per fare qualsiasi analisi. Live dallo stadio mi sono fissato su alcuni aspetti come la postura del corpo di De Rossi che ha spinto in avanti la sua squadra per tutto il match. Servirà gente più viva a livello fisico per sostenere le idee dell'allenatore. Bove a tratti impressionante (STEFANO PICCHERI, Rete Sport 104.2)