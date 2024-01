BALZANI: "Ieri la partita più brutta della stagione della Roma" - PRUZZO: "I primi due match di De Rossi? Di buono c'è solo il risultato"

La Roma vince 1-2 in casa della Salernitana e si avvicina alla zona Champions. All'interno delle trasmissioni delle emittenti radiofoniche della Capitale si parla proprio del successo dei giallorossi: "La partita più brutta della stagione dei giallorossi", il commento di Francesco Balzani. "In queste due partite con De Rossi di buono c'è stato solo il risultato", il pensiero di Roberto Pruzzo. Giampiero Maini, invece, si sofferma su Rui Patricio: "Continua a non convincermi".

Questo e tanto altro in "Massimo Ascolto", rubrica de LAROMA24.IT curata dalla redazione. Una passeggiata tra i più importanti programmi radiofonici della capitale. Buona lettura.

In queste due partite con De Rossi di buono c'è stato solo il risultato, con Mourinho in panchina ci sarebbero state le critiche al gioco. Problema fisico? La squadra di Mourinho nelle gare in casa contro Napoli e Atalanta mi sembrava in ottime condizioni... (ROBERTO PRUZZO, Radio Radio, 104.5, Radio Radio Mattino Sport&News)

L'atteggiamento degli arbitri con Mourinho era particolare, non lo sopportavano più a lui e alla sua panchina e alcuni cercarono di dire che la Roma non la volevano più arbitrare (SANDRO SABATINI, Radio Radio, 104.5, Radio Radio Mattino Sport&News)

La Roma non gioca in maniera straordinaria ma si vede che c'è De Rossi e che non c'è Mourinho. Almeno ora fa punti e va bene così. Si parla sempre di Mourinho e questo lo contesto, non è stato mica il più forte allenatore della storia giallorossa (FERNANDO ORSI, Radio Radio, 104.5, Radio Radio Mattino Sport&News)

Quello che mi preoccupa di più è l’aspetto fisico della Roma. Se non hanno birra in corpo è preoccupante…Rui Patricio continua a non convincermi (GIAMPIERO MAINI, Manà Manà Sport Roma, 90.9)

Salernitana-Roma è stata la più brutta partita della stagione dei giallorossi, soprattutto il primo tempo (FRANCESCO BALZANI, Tele Radio Stereo, Te la do io Tokyo, 92.7)

Zalewski mi sembrava tornato ai tempi in cui fece l’esordio dalla Primavera alla prima squadra, è terrorizzato: entrare in quel modo è vergognoso (ANTONIO FELICI, Tele Radio Stereo, Te la do io Tokyo, 92.7)