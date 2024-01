AGRESTI: "L'esonero di Mou un atto di grande coraggio da parte dei Friedkin" - TREVISANI: "Scelta sorprendente ma inevitabile per i risultati" - MASI: "De Rossi? Si brucia un'altra bandiera della Roma"

Giornata davvero bollente in casa Roma. All'interno delle trasmissioni delle emittenti radiofoniche della Capitale si parla ovviamente dell'esonero di José Mourinho e dell'arrivo di Daniele De Rossi. "L'esonero di Mourinho è un atto di grande coraggio da parte dei Friedkin", il commento di Stefano Agresti. "Scelta sorprendente per il coraggio ma inevitabile per i risultati", il pensiero di Riccardo Trevisani. Maurizio Masi, invece, non è convinto della scelta di De Rossi: "È tutto sbagliato, si brucia così un’altra bandiera della Roma".

Questo e tanto altro in "Massimo Ascolto", rubrica de LAROMA24.IT curata dalla redazione. Una passeggiata tra i più importanti programmi radiofonici della capitale. Buona lettura.

I Friedkin non parlano ma ci mettono la faccia, è un atto di grande coraggio da parte della società (STEFANO AGRESTI, Radio Radio, 104.5, Radio Radio Mattino Sport&News)

Mourinho se l’è un po’ cercata, non è stato tanto rispettoso di questa proprietà (ILARIO DI GIOVAMBATTISTA, Radio Radio, 104.5, Radio Radio Mattino Sport&News)

Ora che non è più l’allenatore della Roma posso dirlo: ho sempre avuto il sospetto che tutte queste richieste di cui parlava Mourinho non ci fossero veramente. Per i risultati dell’ultimo mese chiunque poteva essere licenziato (FURIO FOCOLARI, Radio Radio, 104.5, Radio Radio Mattino Sport&News)

Io a José Mourinho dico grazie: avevo un sogno, che potesse allenare la Roma. Mi sono goduto due anni e mezzo diversi, neanche lui è riuscito a cambiare una realtà dove evidentemente c’è un germe (AUGUSTO CIARDI, Tele Radio Stereo, 92.7)

Legare la permanenza di De Rossi agli obiettivi sportivi mi sembra assurdo, ma quali obiettivi può raggiungere? (ANDREA CORALLO, Tele Radio Stereo, 92.7)

Mi sento davvero umiliato e mortificato dall’esonero di Mourinho. De Rossi? È tutto sbagliato, si brucia così un’altra bandiera della Roma (MAURIZIO MASI, Tele Radio Stereo, 92.7)

Dopo il derby ho percepito un'aria diversa, si erano alzati i toni di questo malcontento da parte dei Friedkin. Una delegazione di giocatori stranieri andò a lamentarsi del lavoro in campo. Per i risultati di questa stagione credo che sia inattaccabile la decisione presa (FILIPPO BIAFORA, Manà Manà Sport Roma, 90.9)

Ci avviciniamo alla doppia sfida europea e il dubbio è su come la squadra saprà affrontare quelle partite senza un allenatore come Mourinho (EMANUELE ZOTTI, Manà Manà Sport Roma, 90.9)

Non mi limiterei a vedere De Rossi come un semplice traghettatore perché è una persona di intelligenza rara nel calcio: può stupirci (GIUSEPPE LO MONACO, Manà Manà Sport Roma, 90.9)

De Rossi è intelligente ma non furbo, spero questa scelta non sia una furbata per tenere buoni i tifosi. Per l'amore che ho nei suoi confronti, avrei avuto più piacere che avesse fatto esperienza altrove per poi arrivare alla Roma tra qualche anno e rimanerci a vita (JACOPO VOLPI, Manà Manà Sport Roma, 90.9)

Scelta sorprendente per il coraggio ma inevitabile per i risultati, l'ex allenatore della Roma diceva di non fare miracoli ma essere noni in classifica, senza poter fare un tiro in porta alla Lazio che ha una squadra più scarsa è un miracolo al contrario per la rosa che ha a disposizione (RICCARDO TREVISANI, Manà Manà Sport Roma, 90.9)