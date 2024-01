ADANI: "Va cambiata la natura della squadra" - BALZANI: "Ryan Friedkin? Le decisioni importanti, come la scelta del ds, devono essere prese da gente che sappia di calcio"

All'interno delle trasmissioni delle emittenti radiofoniche della Capitale si continua a parlare della rosa della Roma: "Credo vada cambiata la natura della squadra", il pensiero di Daniele Adani. Francesco Balzani, invece, si sofferma sul ruolo di Ryan Friedkin: "Con tutto il rispetto penso che le decisioni importanti, come la scelta del prossimo direttore sportivo, debbano essere prese da qualcuno che sappia di calcio".

Lunedì Belotti potrebbe partire titolare, ho queste sensazioni. Non credo che Dybala ci sarà e con due attaccanti potrebbe essere lui ad affiancare Lukaku, con El Shaarawy che tornerebbe sulla fascia (GIAMPIERO MAINI, Manà Manà Sport, 90.9)

Se ci fossero i soldi, per me Colpani sarebbe il nome su cui la Roma dovrebbe puntare (EMANUELE ZOTTI, Manà Manà Sport, 90.9)

Credo vada cambiata la natura della squadra nella Roma, è quella la parte più difficile perché non è facile nel momento in cui hai anche bisogno di risultati immediati (DANIELE ADANI, Manà Manà Sport, 90.9)

Visti anche i risultati, a malincuore, era meglio farlo oggi che arrivare a giugno. José è un leader, un leone ma senza certezza sul futuro la sua posizione si stava indebolendo e i giocatori lo avevano capito. Lo spogliatoio queste cose le sente e qualcuno aveva cambiato atteggiamento anche in partita (ZBIGNIEW BONIEK, Tele Radio Stereo, Te la do io Tokyo, 92.7)

Ryan Friedkin ha preso molto potere e questo non so se sia una buona notizia per la Roma (ANTONIO FELICI, Tele Radio Stereo, Te la do io Tokyo, 92.7)

Credo che Ryan Friedkin abbia acquisito molto potere e per prendere delle decisioni si affidi a degli interlocutori particolari. Con tutto il rispetto penso che le decisioni importanti, come la scelta del prossimo direttore sportivo, debbano essere prese da qualcuno che sappia di calcio (FRANCESCO BALZANI, Tele Radio Stereo, Te la do io Tokyo, 92.7)