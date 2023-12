VISNADI: "Mourinho non è adatto ad allenare una squadra di giovani" - AGRESTI: "Con quelle parole il portoghese si è consegnato ai Friedkin"

Il giorno dopo la pesante sconfitta per 2-0 contro il Bologna si sta cercando di capire nell'etere romano il motivo di questo risultato negativo. Roberto Pruzzo la analizza così: "La Roma non ha avuto contromisure per chiudere una squadra che non ha marziani", mentre Gianni Visnadi è molto più critico nei confronti del tecnico José Mourinho: "Non è palesemente adatto ad allenare una squadra di giovani". Andrea Corallo invece nutre alcuni dubbi sulle scelte dal primo minuto: "Perché Bove in panchina in un centrocampo morto?".

Mourinho si è macchiato di una cosa brutta ma diciamo la verità, gli striscioni li abbiamo visti, e lui si appoggia su questo arrivando persino alla genialità di dire di voler allenare una squadra di giovani (FURIO FOCOLARI, Radio Radio, 104.5, Radio Radio Mattino Sport&News)

Mi sembra che Mourinho quasi si consegni ai Friedkin con quelle dichiarazioni (STEFANO AGRESTI, Radio Radio, 104.5, Radio Radio Mattino Sport&News)

Perché Bove in panchina in un centrocampo morto? Non è Rijkaard ma è l'unico, quando entra, a garantire un cambio di passo. Non può passare il messaggio che il Bologna sia meglio della Roma perché Moro e Freuler qui non giocherebbero (ANDREA CORALLO, Tele Radio Stereo, 92.7)

Gli riescono sempre meno bene queste mosse, lo smaschera la sua squadra. La partita di ieri è stata imbarazzante, la differenza vista in campo tra Roma e Bologna è abissale. Anche le scuse a Renato Sanches sono ridicole, mi aspettavo di scoprire almeno il perché di quel cambio, un’ammissione di colpa. Mourinho non è palesemente adatto ad allenare una squadra di giovani, è il più pagato della Serie A, se devi lavorare coi giovani serve un maestro in quello come Thiago Motta (GIANNI VISNADI, Radio Radio, 104.5, Radio Radio Mattino Sport&News)

Continuo a pensare che questa Roma possa lottare per il 4° posto (AUGUSTO CIARDI, Tele Radio Stereo, 92.7)