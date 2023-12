SABATINI: "La Roma al completo vale la Juventus" - BALZANI: "Bonucci? Classica operazione da galleggiamento"

Juventus-Roma si avvicina e all'interno delle trasmissioni delle emittenti radiofoniche della Capitale si continua a parlare proprio del big match della diciottesima giornata di Serie A. "La Roma al completo vale la Juventus", il commento di Sandro Sabatini. Francesco Balzani, invece, si sofferma sull'eventuale arrivo di Leonardo Bonucci: "Questa è la classica operazione da galleggiamento". Augusto Ciardi parla della situazione legata al futuro di Renato Sanches: "Si sapeva che avrebbe fatto questa fine e a causa della sua assenza alla Roma manca un giocatore che avrebbe fatto comodo per fare turnazioni a centrocampo".

Io capisco gli interrogativi su Bonucci, ma la Roma in difesa sta messa male soprattutto con la partenza di Ndicka che starà via un mese. La Roma all'Olimpico è una squadra e fuori casa è tutta un'altra, e non trovo la spiegazione. Sabato non è una partita equilibrata perché i numeri sono troppo a favore dei bianconeri (ROBERTO PRUZZO, Radio Radio 104.5, Mattino - Sport e News)

Bonucci è lontanissimo dal giocatore che è stato. E' ormai da un anno e mezzo che non è all'altezza delle sue solite prestazioni. Io boccio l'operazione. La Roma al completo vale la Juve, dipende tutto dalla presenza o meno di Dybala (SANDRO SABATINI, Radio Radio 104.5, Mattino - Sport e News)

Paredes? Con Mourinho può crescere e ci aspettiamo di più da lui. Bonucci? Il fisico è quello che è, i richiami a determinati infortuni saranno sempre più frequenti (ANDREA CORALLO, Tele Radio Stereo, 92.7)

Renato Sanches? Si sapeva che avrebbe fatto questa fine. Così alla Roma manca un giocatore che avrebbe fatto comodo per fare turnazioni a centrocampo. Bonucci? Non è ancora chiusa, si sta riflettendo anche sulla reazione della piazza (AUGUSTO CIARDI, Tele Radio Stereo, 92.7)

Bonucci è la classica operazione da galleggiamento, purtroppo la Roma non ha né le capacità né le possibilità di scelta infatti si vive alla giornata e si prende il Bonucci di turno. In vista di Juventus-Roma io riproporrei la stessa formazione vista contro il Napoli (FRANCESCO BALZANI, Centro Suono Sport, 101.5, Te la do io Tokyo)

Si rema con le mani… La programmazione dove sta? È da tempo che non la vediamo. Se c'è un’emergenza assoluta già da agosto la Roma avrebbe dovuto lavorare per portare a casa qualcuno oggi. Bonucci è la soluzione tampone, d’emergenza (ANTONIO FELICI, Centro Suono Sport, 101.5, Te la do io Tokyo)