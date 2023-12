PRUZZO: "Non ha senso parlare adesso del futuro di Mourinho" - BALZANI: "Strana l'assenza dei Friedkin alla festa di fine anno"

A pochi giorni dalla sfida con il Napoli, tiene ancora banco il futuro di Josè Mourinho: "Adesso parlare del futuro di Mourinho non ha senso. Nelle prossime partite i giallorossi si giocano tanto e se dovessero perdere precipiterebbero in classifica", il pensiero di Roberto Pruzzo. Francesco Balzani si concentra invece sui Friedkin, assenti durante la festa di fine anno di ieri sera: "Comportandosi in questo modo non fanno altro che alimentare delle voci maligne, come quelle che vedrebbero il presidente assente perché soffrirebbe la grandezza di Mourinho, questa è una grande sciocchezza chiaramente ma se tu manchi alimenti queste voci"

Questo e tanto altro in "Massimo Ascolto", rubrica de LAROMA24.IT curata dalla redazione. Una passeggiata tra i più importanti programmi radiofonici della capitale. Buona lettura.

Forse i Friedkin non hanno partecipato alla cena per l’uscita di Mourinho dopo Bologna-Roma. Le prossime partite saranno decisive (MARIO MATTIOLI, Radio Radio, 104.5, Radio Radio Mattino Sport & News)

Mou non mi ha convinto. In Serie A poteva dare di più, e sono sicuro che i Friedkin avrebbero preferito arrivare tra le prime 4 che vincere la Conference (FERNANDO ORSI, Radio Radio, 104.5, Radio Radio Mattino Sport & News)

Adesso parlare del futuro di Mourinho non ha senso. Nelle prossime partite i giallorossi si giocano tanto e se dovessero perdere precipiterebbero in classifica (ROBERTO PRUZZO, Radio Radio, 104.5, Radio Radio Mattino Sport & News)

Con quattro partite importanti da giocare, la Coppa Italia e l'Europa League contro il Feyenoord si pensa già al futuro. La Roma in questo momento non ha bisogno di persone che battono i tacchi chiedendo rinnovi, ci interessa che la squadra giochi in maniera concentrata (ANDREA CORALLO, Tele Radio Stereo, 92.7)

Tiago Pinto? In questi due anni è stato descritto come una vittima sacrificale di Mourinho, ma non sono due figure incompatibili tra loro. Il rinnovo del tecnico? Le trattative durante momenti cruciali della stagione ci sono sempre state (AUGUSTO CIARDI, Tele Radio Stereo, 92.7)

Il fatto che alla festa aziendale non ci siano i proprietari è un qualcosa di molto strano per quanto mi riguarda, anche perché poi la Roma si appresta ad affrontare una serie di partite molto importanti quindi anche a livello d’immagine sarebbe stato necessario esserci e magari dire due parole. Comportandosi in questo modo non fanno altro che alimentare delle voci maligne, come quelle che vedrebbero il presidente assente perché soffrirebbe la grandezza di Mourinho, questa è una grande sciocchezza chiaramente ma se tu manchi alimenti queste voci (FRANCESCO BALZANI, Centro Suono Sport 101.5, Te la do io Tokyo)

L’assenza della proprietà alla festa di fine anno è una cosa molto strana e anomala, questo non me lo toglie dalla testa nessuno. Poi va bene che a loro non piace apparire perché non rientra nel loro modo di comportarsi però dire due parole anche di facciata dimostrandoci di essere sarebbe stata una cosa normale e gradita (ANTONIO FELICI, Centro Suono Sport 101.5, Te la do io Tokyo)