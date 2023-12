ORSI: "Alcuni giocatori della Roma non sono tanto più forti di quelli del Servette" - BALZANI: "Aouar è un acquisto di Pinto, Mou non voleva né lui né Sanches"

Nella serata di ieri la Roma ha ottenuto un deludente pareggio per 1-1 contro il Servette e il primo posto nel girone di Europa League è diventato quasi un miraggio. All'interno delle trasmissioni delle emittenti radiofoniche della Capitale si parla proprio dell'impegno europeo: "Alcuni giocatori della Roma non sono tanto più forti di quelli del Servette", il commento di Fernando Orsi. "Aouar è un acquisto di Pinto, Mou non voleva né lui né Sanches", le parole di Francesco Balzani.

____

Questo e tanto altro in "Massimo Ascolto", rubrica de LAROMA24.IT curata dalla redazione. Una passeggiata tra i più importanti programmi radiofonici della capitale. Buona lettura.

_____

È brutto quello che fa Mourinho quando non vince, il suo voto per ieri è 4. Prendersela così direttamente con i suoi giocatori non è bello (FURIO FOCOLARI, Radio Radio 104.5, Mattino - Sport e News)

Ma che succede a Pellegrini? Ieri ha sbagliato un gol facile da dentro l'area, anche Spinazzola non ha dato niente. Dybala opaco, male anche Cristante (ROBERTO PRUZZO, Radio Radio 104.5, Mattino - Sport e News)

Alcuni giocatori della Roma sono normali, medi, non sono tanto più forti del Servette. Ma cosa puoi aspettarti da loro? Poco e niente (FERNANDO ORSI, Radio Radio 104.5, Mattino - Sport e News)

Mourinho preferisce un giocatore mediocre ma con tanta voglia rispetto a chi non si impegna pur essendo bravo. Vuole più impegno soprattutto da chi entra dalla panchina ed è giusto così (MARIO MATTIOLI, Radio Radio 104.5, Mattino - Sport e News)

La Roma può arrivare quarta ma deve acquistare due innesti a gennaio, puntando su giocatori sani e pronti senza fare cose strane come in passato con Maitland-Niles. Champions? Secondo me bisogna puntare sul Milan per strappare un posto tra le prime 4 (PINO VACCARO, Tele Radio Stereo, 92.7)

Dan Friedkin, perché è lui a decidere, sta maturando delle riflessioni che potrebbero portarlo a discutere con Mourinho un futuro insieme. Da qua a dire che la Roma è pronta ad offrirgli il rinnovo ce ne passa però (AUGUSTO CIARDI, Tele Radio Stereo, 92.7)

La partita di ieri è la prova che Mourinho deve rimanere a vita perché deve spiegare a tutta la Roma cosa significhi giocare per una squadra che deve avere grandi obiettivi e visto che noi allo stadio non possiamo più contestare perché sennò passi i guai dobbiamo affidarci al contestatore vero di questa squadra e di questa società ovvero questo allenatore (MARIO CORSI, Centro Suono Sport, 101.5, Te la do io Tokyo)

Mourinho sta facendo un corso di educazione sportiva ai giocatori, a noi come ambiente e alla società. È successo a Bodo, lo scorso anno e mi pare che i risultati si siano visti con le finali raggiunte. Aouar? È un acquisto di Pinto, Mourinho non lo voleva come non voleva Renato Sanches (FRANCESCO BALZANI, Centro Suono Sport, 101.5, Te la do io Tokyo)

Alla vigilia di Servette-Roma avevo la sensazione che Mourinho continuasse a non fidarsi della squadra e quello che abbiamo visto in campo ieri gli ha dato ragione. Cristante è sempre un giocatore da rendimento positivo, ma quando gioca centrale ovviamente risulta poco efficace. Quando vedo Mou in panchina e Lukaku in attacco mi chiedo cosa ci facciano questi due in questa squadra... (ANTONIO FELICI, Centro Suono Sport, 101.5, Te la do io Tokyo)