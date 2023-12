INFASCELLI: "Se la Roma farà una gara solo difensiva, perderà al 100%" - PRUZZO: "Bonucci in giallorosso? Non mi convince"

Questa sera alle 20:45 la Roma tornerà in campo allo stadio Olimpico contro il Napoli di Walter Mazzarri, in una partita che potrebbe dire molto del proseguo in campionato della squadra giallorossa: "Se i giallorossi faranno una gara difensiva come la scorsa stagione, senza Smalling, perderanno al 100%", il pensiero di Roberto Infascelli. Sandro Sabatini invece nutre dei dubbi sul possibile approdo a gennaio di Leonardo Bonucci, per rinforzare il reparto difensivo: "Se la Roma lo vuole significa che non lo vede giocare da tanto tempo".

Questo e tanto altro in "Massimo Ascolto", rubrica de LAROMA24.IT curata dalla redazione. Una passeggiata tra i più importanti programmi radiofonici della capitale. Buona lettura.

Bonucci? Se la Roma lo vuole significa che non lo vede giocare da tanto tempo. Non può diventare il cimitero degli elefanti (SANDRO SABATINI, Radio Radio, 104.5, Radio Radio Mattino, Sport & News)

Bonucci alla Roma? Operazione che non mi convince (ROBERTO PRUZZO, Radio Radio, 104.5, Radio Radio Mattino, Sport & News)

Spero nella permanenza di Mourinho perché penso che possa fare molto di più rispetto a quanto dimostrato in questi due anni e mezzo (AUGUSTO CIARDI, Tele Radio Stereo, 92.7)

Lotta per il quarto posto? Vedo il Bologna favorito sulle concorrenti (FRANCO MELLI, Radio Radio, 104.5, Radio Radio Lo Sport)

La partita di stasera contro il Napoli? Per me se la Roma fa una gara difensiva come la scorsa stagione, ma senza Smalling, perde al 100% (ROBERTO INFASCELLI, Tele Radio Stereo, 92.7)

La stagione della Roma? Finora gli episodi non sono andati a nostro favore, serve anche un pizzico di fortuna (GUGLIELMO TIMPANO, Tele Radio Stereo, 92.7)