CIARDI: "Il rosso di bilancio non è dovuto a Mourinho" - FELICI: "Avversarie playoff? Solo il Benfica da evitare"

Aspettando un regalo di Natale dal Servette, nell'etere romano cominciano ad essere analizzate le possibile avversarie per il playoff di Europa League dopo la chiusura dei gironi di Champions. "Da evitare sicuramente c’è il Benfica per svariati motivi mentre le altre mi sembrano tutte “giocabili”" è il giudizio di Antonio Felici. Per la gara di stasera, invece, ci sarà Lukaku, squalificato domenica, che "a livello europeo ci tiene sempre a fare bella figura" come sostiene Sandro Sabatini.

Francesco Balzani, invece, attende un segnale da Aouar: "Mi aspetto che per una volta tiri fuori anche le unghie".

____

Questo e tanto altro in "Massimo Ascolto", rubrica de LAROMA24.IT curata dalla redazione. Una passeggiata tra i più importanti programmi radiofonici della capitale. Buona lettura.

_____

La questione Smalling è paradossale. Speravamo tutti nel rinnovo, era un perno, invece ti ritrovi senza: bisogna trovare in tutte le maniere un difensore. L’infortunio puoi averlo, ma dopo 2-3 mesi si rientra (ROBERTO PRUZZO, Radio Radio 104.5, Mattino - Sport e News)

A Lukaku è andata bene con una sola giornata di squalifica. Stasera ci sarà voglia ed entusiasmo nel vedere anche lui, a livello europeo ci tiene sempre a fare bella figura, come la Roma e Mourinho. Ci sarà anche tanto rimpianto per non averlo a Bologna, perché si sommerà all’assenza Dybala e tornerà la Roma delle prime tre giornate (SANDRO SABATINI, Radio Radio 104.5, Mattino - Sport e News)

Da Renato Sanches non mi aspetto neanche la prestazione ma che riesca a concludere la partita, da Aouar invece mi aspetto che per una volta tiri fuori anche le unghie, che sia decisivo finalmente. Avversarie playoff? Mi sembrano tutte alla porta, fatta eccezione per il Benfica (FRANCESCO BALZANI, Centro Suono Sport, 101.5, Te la do io Tokyo)

Non è vero che se la Roma ha un rosso in bilancio è colpa di Mourinho, gli si può imputare le mancate qualificazioni alla Champions ma i disastri sul mercato si protraggono dalla fine dell'éra Pallotta (AUGUSTO CIARDI, Tele Radio Stereo, 92.7)

Da evitare sicuramente c’è il Benfica per svariati motivi, uno tra tutti il blasone e qualche singolarità importante mentre le altre mi sembrano tutte “giocabili”, nel complesso mi verrebbe da dire che la situazione è comunque incoraggiante (ANTONIO FELICI, Centro Suono Sport, 101.5, Te la do io Tokyo)