AGRESTI: "Senza Lukaku e Dybala il Bologna è favorito" - CIARDI: "Spero che la Roma non abbia un atteggiamento troppo rinunciatario dal punto di vista offensivo"

Domani alle ore 18 allo Stadio Dall'Ara andrà in scena la partita tra Bologna e Roma, valida per la sedicesima giornata di Serie A. All'interno delle trasmissioni delle emittenti radiofoniche della Capitale si parla proprio di questa delicatissima sfida: "Senza Lukaku e Dybala il favore del pronostico tende verso il Bologna", il commento di Stefano Agresti. "La speranza è che non si vada a Bologna con un atteggiamento troppo rinunciatario dal punto di vista della spinta offensiva", il pensiero di Augusto Ciardi.

Questo e tanto altro in "Massimo Ascolto", rubrica de LAROMA24.IT curata dalla redazione. Una passeggiata tra i più importanti programmi radiofonici della capitale. Buona lettura.

Senza Lukaku e Dybala il grado di difficoltà è alto, tra l'altro il Bologna gioca sempre così: non c'è solo Zirkzee, ci sono tanti giocatori interessanti. Ci vuole la Roma operaia (FERNANDO ORSI, Radio Radio 104.5, Mattino - Sport e News)

Senza Lukaku e Dybala il favore del pronostico tende verso il Bologna. Il pareggio non sarebbe da buttare per i giallorossi (STEFANO AGRESTI, Radio Radio, 104.5, Radio Radio Lo Sport)

La Roma non è superiore al Bologna senza Dybala, Lukaku e Smalling. I giallorossi faranno una partita molto prudente (ROBERTO MAIDA, Radio Radio, 104.5, Radio Radio Lo Sport)

Mi aspetto Pellegrini falso 9 al fianco di Belotti (GIANLUCA LENGUA, Radio Radio, 104.5, Radio Radio Lo Sport)

La speranza è che non si vada a Bologna con un atteggiamento troppo rinunciatario dal punto di vista della spinta offensiva, altrimenti si rischia di stare troppo bassi e lunghi (AUGUSTO CIARDI, Tele Radio Stereo, 92.7)