AGRESTI: "Le parole di Mourinho sono un depistaggio continuo" - PES: "Quest'anno non ho mai visto Dybala veramente in condizione"

Oggi alle ore 18 la Roma affronterà il Sassuolo al Mapei Stadium nel match valido per la quattordicesima giornata di Serie A. All'interno delle trasmissioni delle emittenti radiofoniche della Capitale si parla della sfida odierna e delle dichiarazioni rilasciate da José Mourinho in conferenza stampa: "Le sue parole sono un depistaggio continuo", il commento di Stefano Agresti. Lorenzo Pes, invece, si sofferma su Paulo Dybala: "Quest'anno non l'ho mai visto veramente in condizione".

Questo e tanto altro in "Massimo Ascolto", rubrica de LAROMA24.IT curata dalla redazione. Una passeggiata tra i più importanti programmi radiofonici della capitale. Buona lettura.

Mourinho ha creato tensione attorno alla gara. Le sue parole sono un depistaggio continuo (STEFANO AGRESTI, Radio Radio, 104.5, Il Calcio è servito)

Non capisco perché le parole di Mourinho abbiano suscitato così tanto clamore. Marcenaro dovrebbe essere contento di essere stato citato dal tecnico, prima di questa conferenza stampa era uno sconosciuto… (GIANLUCA LENGUA, Radio Radio, 104.5, Il Calcio è servito)

Le parole di Mourinho contro Berardi sono da querela… (ILARIO DI GIOVAMBATTISTA, Radio Radio, 104.5, Il Calcio è servito)

Quest'anno non ho mai visto Dybala veramente in condizione, è un po' frenato (LORENZO PES, Tele Radio Stereo, 92.7)

Occhio alla gara contro il Sassuolo, ultimamente è una trasferta sfortunata per la Roma ma è una partita da portare a casa (ANDREA CORALLO, Tele Radio Stereo, 92.7)