AGRESTI: "Fondamentale non perdere a Bologna" - CIARDI: "Ad oggi Friedkin non ha ancora chiamato Mourinho"

All'indomani della vittoria per 3-0 contro lo Sheriff e il secondo posto nel girone di Europa League, all'interno delle trasmissioni delle emittenti radiofoniche della Capitale si continua a parlare di Roma e dei prossimi impegni. "Fondamentale non perdere a Bologna", il pensiero di Stefano Agresti. Augusto Ciardi, invece, si sofferma sul futuro di José Mourinho: "Ad oggi la telefonata di Friedkin a Mourinho per un incontro non è ancora arrivata".

3 punti nelle prossime 3 partite, con 3 pareggi, per me significherebbe uscirne abbastanza bene (ROBERTO PRUZZO, Radio Radio, 104.5, Radio Radio Mattino Sport&News)

Vorrei fare una lettera aperta a Paulo Dybala: bisogna semplicemente convincersi di stare bene, tu sai di poter scendere in campo nella partita col Napoli. Caro Paulino, metticela tutta perché la Roma ha bisogno di te (ILARIO DI GIOVAMBATTISTA, Radio Radio, 104.5, Radio Radio Mattino Sport&News)

A Bologna senza Dybala e Lukaku è dura, la squadra di Motta è una di quelle che gioca meglio nel nostro campionato. È fondamentale non perdere (STEFANO AGRESTI, Radio Radio, 104.5, Radio Radio Mattino Sport&News)

Il pubblico della Roma è fantastico, e a loro va un plauso, ma se vai all'estero c'è lo stesso. Il Bologna sta facendo discretamente bene ma se la Roma blocca alcuni elementi se la può giocare. Certo, senza Lukaku e Dybala la squadra perde almeno il 50% delle sue possibilità (FERNANDO ORSI, Radio Radio, 104.5, Radio Radio Mattino Sport&News)

Ad oggi, il 15 dicembre, quella telefonata di Friedkin a Mourinho non è ancora arrivata per un incontro. C’è la sensazione, però, da parte del tecnico che i tempi siano maturi (AUGUSTO CIARDI, Tele Radio Stereo, 92.7)

Qualche perplessità resta su Aouar, qualche buon tocco ma neanche regge fisicamente. Sanches? Avrà bisogno di trovare il ritmo partita e inserirsi nei meccanismi. Da questo fronte non mi pare arrivino grandi contributi (ANTONIO FELICI, Centro Suono Sport, 101.5, Te la do io Tokyo)