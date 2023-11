VOCCIA: "Contro il Lecce la Roma può permettersi di difendere attaccando" - MAIDA: "Non aver preso il quinto centrale è stato un errore gravissimo"

Domani alle ore 18 andrà in scena allo Stadio Olimpico il match tra Roma e Lecce, valido per l'undicesima giornata di Serie A. Durante le trasmissioni delle emittenti radiofoniche della Capitale si parla proprio della sfida contro i salentini: "Contro il Lecce puoi permetterti di difenderti attaccando", l'analisi di Simone Voccia. Roberto Maida, invece, si sofferma sui problemi del pacchetto arretrato dei giallorossi: "Non aver preso il quinto centrale è stato un errore gravissimo".

_____

Questo e tanto altro in "Massimo Ascolto", rubrica de LAROMA24.IT curata dalla redazione. Una passeggiata tra i più importanti programmi radiofonici della capitale. Buona lettura.

_____

Gli esterni sinistri? Non so quanto El Shaarawy difenda peggio rispetto a Spinazzola. Se in questo momento Zalewski non ne ha, andrei sul Faraone (AUGUSTO CIARDI, Tele Radio Stereo, 92.7)

La probabile formazione di domani? A centrocampo le scelte sono obbligate, con Cristante al posto di Paredes insieme a Bove e Aouar. Contro il Lecce puoi permetterti di difenderti attaccando rispetto alla sfida di San Siro (SIMONE VOCCIA, Tele Radio Stereo, 92.7)

Bove? Con grande umiltà è ritornato protagonista, è un bravo ragazzo e si sta comportando bene. Nonostante tutto, lo avrei scambiato con Frattesi. Contro il Lecce potrebbe giocare uno tra Belotti e Azmoun con El Shaarawy a sinistra. La Roma non può più sbagliare (ENRICO CAMELIO, Radio Radio, 104.5, Radio Radio Mattino Sport & News)

Hai sprecato dei jolly a inizio campionato come Salernitana e Verona, adesso devi vincere sia queste partite che gli scontri diretti (GIANLUCA LENGUA, Radio Radio, 104.5, Radio Radio Mattino Sport & News)

Concordo con Mourinho sul fatto che il calcio sia in mano a dei dilettanti, ma non se ne può accorgere il 4 novembre… (TONY DAMASCELLI, Radio Radio, 104.5, Radio Radio Lo Sport)

Ho la sensazione che Mourinho stia cercando degli appigli per nascondere ciò che non riesce a fare, ovvero far giocare bene la Roma (FABRIZIO ASPRI, Radio Radio, 104.5, Radio Radio Lo Sport)

Come ha fatto la Roma a non prendere un quinto centrale? È stato un errore gravissimo. Il calendario dei giallorossi è assurdo (ROBERTO MAIDA, Radio Radio, 104.5, Radio Radio Lo Sport)