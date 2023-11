VISNADI: "Indispensabile intervenire sul mercato a gennaio" - BALZANI: "Mourinho vuole il rinnovo"

La Serie A ripartirà tra poco più di una settimana e la Roma sarà impegnata in casa contro l'Udinese domenica 26 novembre alle ore 18. All'interno delle trasmissioni delle emittenti radiofoniche della Capitale si continua a parlare dei giallorossi, con un occhio anche al calciomercato: "Sarà indispensabile intervenire sul mercato a gennaio", il pensiero di Gianni Visnadi. Francesco Balzani, invece, parla del futuro di José Mourinho: "Lo Special One vuole il rinnovo con la Roma".

____

Questo e tanto altro in "Massimo Ascolto", rubrica de LAROMA24.IT curata dalla redazione. Una passeggiata tra i più importanti programmi radiofonici della capitale. Buona lettura.

_____

Sarà indispensabile intervenire sul mercato a gennaio con tutte le difficoltà del caso, perché dovrai prendere qualcuno che da altre parti sta giocando poco (GIANNI VISNADI, Radio Radio, 104.5, Radio Radio Mattino Sport&News)

L'infortunio di Smalling è particolare e lungo da superare. A gennaio la Roma deve fare qualcosa ma bisogna vedere quanta disponibilità economica hanno. Mourinho in ritiro si è fatto solo la foto senza il centravanti, doveva farne un'altra senza il centrale difensivo (NANDO ORSI, Radio Radio, 104.5, Radio Radio Mattino Sport&News)

Non c'è alcun segnale dai Friedkin di voler entrare nella porta lasciata aperta da Mourinho per un rinnovo. Ma questo non significa che non possa accadere in futuro (AUGUSTO CIARDI, Tele Radio Stereo, 92.7)

Da quello che trapela da Trigoria, a gennaio potrebbe essere chiaro il futuro assetto dirigenziale. Ci sono voci su una permanenza di Tiago Pinto ma lui potrebbe valutare anche offerte dalla Premier League (MATTEO DE SANTIS, Tele Radio Stereo, 92.7)

Mourinho vuole il rinnovo con la Roma. Per dirlo pubblicamente, se lo farà in questa intervista, è perché i Friedkin non vogliono farglielo (FRANCESCO BALZANI, Centro Suono Sport, 101.5, Te la do io Tokyo)

Se nemmeno l'intervista dovesse smuovere le acque, è chiaro che il futuro di Mourinho sarà definito e sarà lontano da Roma (ANTONIO FELICI, Centro Suono Sport, 101.5, Te la do io Tokyo)