TORRI: "Rinnovo Mourinho? Qualcosa sta cambiando, il dubbio ai Friedkin è arrivato" - DE BIASI: "Con Dybala integro la Roma può ambire alla qualificazione in Champions"

Dopo aver battuto 3-1 l'Udinese nell'ultima giornata di campionato, la Roma ha compiuto un grande balzo in classifica, superando in un colpo solo Fiorentina e Atalanta. I giallorossi si trovano al quinto posto e la zona Champions League dista solamente 3 punti. All'interno delle trasmissioni delle emittenti radiofoniche della Capitale si continua a parlare del futuro di José Mourinho: "Rinnovo? Qualcosa sta cambiando, la Curva Sud che domenica si è schierata più o meno in modo compatto con Mourinho e in qualche maniera il dubbio alla famiglia Friedkin è arrivato", afferma Piero Torri. Antonio Felici si sofferma sull'importanza dello Special One: "La Roma è stata sui giornali di tutto il mondo solo per Mourinho, è qualcosa di inconcepibile per una società del genere". Gianni De Biasi analizza la rosa della Roma: "I giallorossi sono una squadra solida e con l’arrivo di Lukaku hanno un potenziale offensivo straordinario. Se riescono ad avere Dybala integro, possono ambire alla Champions già in questa stagione".

____

Questo e tanto altro in "Massimo Ascolto", rubrica de LAROMA24.IT curata dalla redazione. Una passeggiata tra i più importanti programmi radiofonici della capitale. Buona lettura.

_____

Se dovessi scommettere oggi su un piazzamento finale della Roma direi 4a o 5a, perché credo che, al completo, questa squadra sia in grado di lottare per un piazzamento in Champions League (AUGUSTO CIARDI, Tele Radio Stereo, 92.7)

A livello internazionale, la Roma è stata sui giornali di tutto il mondo solo per Mourinho. È qualcosa di inconcepibile per una società che può investire come la Roma (ANTONIO FELICI, Centro Suono Sport, 101.5, Te la do io Tokyo)

Voglio dare il bentornato a Kumbulla. In vista dell'Europa League ci sono due notizie, una buona e una meno: quella meno è che Azmoun non potrà continuare il suo percorso di crescita, quella buona è che almeno Kristensen non potrà essere schierato (PIERGIORGIO BRUNI, Centro Suono Sport, 101.5)

La Roma è una squadra solida, con l’arrivo di Lukaku ha un potenziale offensivo straordinario. Se riesce ad avere Dybala integro fino a fine stagione, in modo da sfruttarlo con continuità, può ambire alla Champions già in questa stagione. Smalling sarebbe importantissimo sia per la fase difensiva sia per quella offensiva dalla Roma: di testa sui calci da fermo è una garanzia (GIANNI DE BIASI, Centro Suono Sport, 101.5)

Rinnovo Mourinho? Sto percependo qualcosa che sta cambiando in base al popolo romanista: con la Curva Sud che domenica si è schierata più o meno in modo compatto con Mourinho, in qualche maniera il dubbio alla famiglia Friedkin è arrivato. La proprietà è sempre stata molto attenta all'umore e al consenso popolare. Credo che sia piuttosto difficile che i Friedkin, per come si sono mossi e comportati, vadano contro questa volontà popolare, credo che possa essere tornato tutto in ballo (PIERO TORRI, Tele Radio Stereo, 92.7)

La firma sul rinnovo deve essere il frutto di una condivisione piena sui programmi, sulle ambizioni e sulle aspettative, sui metodi e sulle strategie (FEDERICO NISII, Tele Radio Stereo, 92.7)