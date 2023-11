PRUZZO: "Slavia Praga-Roma? Non esistono amichevoli in Europa, sarà difficile" - MANGIANTE: "Belotti perfetto per questa partita"

Domani alle ore 18:45 andrà in scena la sfida tra Slavia Praga e Roma, valida per la quarta giornata della fase a gironi dell'Europa League. Durante le trasmissioni delle emittenti radiofoniche della Capitale si parla proprio dell'impegno europeo dei giallorossi: "In Europa non esistono amichevoli, sarà sicuramente una partita difficile", le parole di Roberto Pruzzo. Angelo Mangiante, invece, punta su Andrea Belotti: "Il Gallo è perfetto per questa sfida".

Questo e tanto altro in "Massimo Ascolto", rubrica de LAROMA24.IT curata dalla redazione. Una passeggiata tra i più importanti programmi radiofonici della capitale. Buona lettura.

Non esistono amichevoli in Europa, sarà sicuramente una partita difficile (ROBERTO PRUZZO, Radio Radio, 104.5, Radio Radio Mattino Sport & News)

Quella di domani non sarà un'amichevole, Mourinho lo sa che queste partite nascondono insidie (STEFANO AGRESTI, Radio Radio, 104.5, Radio Radio Mattino Sport & News)

Quella della Roma non è un'amichevole. I giallorossi devono prendere il primo posto (FURIO FOCOLARI, Radio Radio, 104.5, Radio Radio Mattino Sport & News)

Al derby si penserà più a non prenderle che a darle, mi aspetto una bella partita. Mourinho? Dirà che ha riposato meno della Lazio (MARIO MATTIOLI, Radio Radio, 104.5, Radio Radio Mattino Sport & News)

Mourinho vuole vincere contro lo Slavia Praga per risparmiarsi 4 partite, ovvero le ultime due del girone e quelle degli spareggi. Belotti è perfetto per questa sfida (ANGELO MANGIANTE, Tele Radio Stereo, 92.7)

Slavia Praga-Roma? Non mi aspetto una rivoluzione di formazione da parte di Mourinho (LORENZO PES, Tele Radio Stereo, 92.7)