PRUZZO: "Perdere il derby sarebbe un casino" - CIARDI: "Mi stuzzica l’idea Bove sulla fascia destra"

Si parla ovviamente di derby nell'etere romano, una stracittadina fondamentale per entrambe le squadre, ricorda Roberto Pruzzo: "Il derby è una partita che può condizionare la stagione delle squadre, perderlo sarebbe un casino". Si concentra sulle possibili scelte di Mourinho invece Augusto Ciardi: "Sono convinto che Mourinho farà di tutto per capire se Sanches possa partire dall’inizio. Mi stuzzica l’idea Bove sulla fascia destra: può fare davvero tanto peggio degli esterni?"

_____

Questo e tanto altro in "Massimo Ascolto", rubrica de LAROMA24.IT curata dalla redazione. Una passeggiata tra i più importanti programmi radiofonici della capitale. Buona lettura.

_____

Il derby è una partita che può condizionare la stagione delle squadre, perderlo sarebbe un casino (ROBERTO PRUZZO, Radio Radio, 104.5, Radio Radio Mattino Sport&News)

Il derby? Non mi aspetto una grande partita (FERNANDO ORSI, Radio Radio, 104.5, Radio Radio Mattino Sport&News)

Un pareggio nel derby fa quasi fuori dalla Champions sia Roma sia Lazio. In questo inizio di stagione i biancocelesti sono stati più deludenti dei giallorossi (SANDRO SABATINI, Radio Radio, 104.5, Radio Radio Mattino Sport&News)

In caso di vittoria nel derby una delle due squadre si rilancerebbe anche per la lotta per il quarto posto, mentre chi perderà passerà 15 giorni molto brutti. La Lazio arriva meglio al derby, la stagione della Roma è molto negativa (STEFANO AGRESTI, Radio Radio, 104.5, Radio Radio Mattino Sport&News)

Consiglierei a Mourinho di tornare a mettere il pullman in difesa, la Roma almeno era solida. Spero che i giallorossi avviino un progetto simile all'Atalanta o all'Arsenal (ENRICO CAMELIO, Radio Radio, 104.5, Radio Radio Mattino Sport&News)

Questo derby vale moltissimo, Mourinho deve vincerlo (GIANLUCA LENGUA, Radio Radio, 104.5, Radio Radio Mattino Sport&News)

Sono convinto che Mourinho farà di tutto per capire se Sanches possa partire dall’inizio. Mi stuzzica l’idea Bove sulla fascia destra: può fare davvero tanto peggio degli esterni? (AUGUSTO CIARDI, Tele Radio Stereo, 92.7)