PRUZZO: "Obbligatorio vincere contro il Lecce" - BALZANI: "Marcos Leonardo alla Roma? Complicato a meno che non si rinunci a Lukaku"

Roma-Lecce, match valido per l'undicesima giornata di Serie A e in programma domenica alle ore 18, si avvicina sempre di più. Durante le trasmissioni delle emittenti radiofoniche della Capitale si continua a parlare del rendimento dei giallorossi, chiamati a conquistare i tre punti per rimediare alla partenza negativa: "Contro il Lecce è una partita da vincere senza se e senza ma", afferma Roberto Pruzzo. Francesco Balzani, invece, parla dell'affare Marcos Leonardo: "Ad oggi è complicato a meno che non decidi di rinunciare a Lukaku".

Questo e tanto altro in "Massimo Ascolto", rubrica de LAROMA24.IT curata dalla redazione. Una passeggiata tra i più importanti programmi radiofonici della capitale. Buona lettura.

Contro il Lecce è una partita da vincere senza se e senza ma. Se recuperi Dybala con Lukaku dovrebbe bastare. Bisogna vincere cercando di migliorare la tenuta di qualche giocatore, poi il calendario si fa complesso (ROBERTO PRUZZO, Radio Radio, 104.5, Radio Radio Mattino Sport & News)

Come gestire Dybala? Dipende da come sta, ormai ci siamo rassegnati al fatto che sia così delicato. Se giocherà dall'inizio vuol dire che starà abbastanza bene ma è un giocatore che ti lascia sempre col fiato sospeso (STEFANO AGRESTI, Radio Radio, 104.5, Radio Radio Mattino Sport & News)

Mourinho deve guardare la classifica e capire che la Roma è veramente troppo indietro. Quest'anno i giallorossi hanno avuto tanti infortuni in soggetti fragili, ma la cosa più grave è sbagliare i terzini (ALVARO MORETTI, Radio Radio, 104.5, Radio Radio Mattino Sport & News)

Non vorrei che quest'anno, vedendo anche il caso Smalling, l'idea che i calciatori si buttino nel fuoco per Mourinho stia un po' venendo meno. Mercato? Quella a centrocampo, del Frattesi della situazione, è una mancanza oggettiva (ANTONIO FELICI, Centro Suono Sport, 101.5, Te la do io Tokyo)

A Zalewski non verrà rinnovato il contratto, il giocatore non convince e per questo potrebbe essere ceduto nel prossimo mercato se arrivasse un'offerta. Alla Roma mancano idee semplici sul mercato, come può essere Barisic. Marcos Leonardo, oggi, è complicato a meno che non decidi di rinunciare a Lukaku (FRANCESCO BALZANI, Centro Suono Sport, 101.5, Te la do io Tokyo)

Il rientro di Dybala? Ero scettico ma sembra propenso a partire dal primo minuto, è la notizia migliore di giornata. A parte l'Empoli però non mi è sembrato in forma smagliante (EMANUELE ZOTTI, Tele Radio Stereo, 92.7)