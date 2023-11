PRUZZO: "Bisogna capire se i Friedkin sono interessati al rinnovo di Mourinho" - ASPRI: "Non vedo i presupposti per una sua permanenza alla Roma"

Manca una settimana al ritorno in campionato della Roma, impegnata in casa allo stadio Olimpico contro l'Udinese. Nell'etere romano si parla del possibile futuro di Mourinho sulla panchina giallorossa: "Non vedo i presupposti affinché il portoghese possa restare alla Roma", il pensiero di Fabrizio Aspri. "Bisogna capire se la proprietà è interessata al rinnovo", così dice invece Roberto Pruzzo.

Questo e tanto altro in "Massimo Ascolto", rubrica de LAROMA24.IT curata dalla redazione. Una passeggiata tra i più importanti programmi radiofonici della capitale. Buona lettura.

Non vedo i presupposti affinché Mourinho possa restare alla Roma (FABRIZIO ASPRI, Radio Radio, 104.5, Il Calcio è servito)

A gennaio servirà un difensore pronto, che già conosce la Serie A e i movimenti difensivi (GIANLUCA LENGUA, Radio Radio, 104.5, Il Calcio è servito)

Credo che ci sia ancora tempo per fare tutto, la stagione è lunga. Se la Roma però non recupera al 100% Smalling e Dybala non vedo i presupposti per arrivare in Champions (ALESSIO NARDO, Tele Radio Stereo, 92.7)

Mourinho in Arabia? Bisogna capire se la proprietà è interessata al rinnovo. I Friedkin sono imprevedibili (ROBERTO PRUZZO, Radio Radio, 104.5, Il Calcio è servito)

L'esperienza di Mourinho finora, a livello di risultati, non è stata esaltante. La Roma non gioca un buon calcio, molti stanno cominciando a domandarsi se questo è il massimo che può fare (STEFANO AGRESTI, Radio Radio, 104.5, Il Calcio è servito)