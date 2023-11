ORSI: "Mourinho ha risposto bene a Sarri" - BALZANI: "Dybala e Sanches non devono giocare contro lo Slavia Praga"

Alle ore 18:45 la Roma scenderà in campo per affrontare lo Slavia Praga nel match valido per la quarta giornata della fase a gironi di Europa League. Durante le trasmissioni delle emittenti radiofoniche della Capitale si parla della risposta di José Mourinho a Maurizio Sarri e della gara odierna: "Lo Special One ha fatto una gran bella battuta, ha risposto bene al tecnico biancoceleste", il commento di Fernando Orsi. Francesco Balzani, invece, si sofferma sulla partita: "Dybala e Sanches non devono giocare".

Questo e tanto altro in "Massimo Ascolto", rubrica de LAROMA24.IT curata dalla redazione. Una passeggiata tra i più importanti programmi radiofonici della capitale. Buona lettura.

Mourinho ieri ha fatto una gran bella battuta, ha risposto bene a Sarri. La dichiarazione del mister biancoceleste è stata infelice. Sul calendario, non so che dire. La Roma mica è indietro in classifica perché non ha mai giocato di lunedì. La Lazio ha giocato due volte di lunedì ed è decima in classifica (FERNANDO ORSI, Radio Radio 104.5, Mattino - Sport e News)

La Roma è l’unica squadra che non giocherà lunedì. Purtroppo è andata così, bisogna accettare questa situazione e cercare nuove soluzioni in campo. Lotito? I vertici dovrebbero mettersi da una parte e stare lontani da una situazione già tesa e nervosa. Da lì dovrebbe partire l’esempio (ROBERTO PRUZZO, Radio Radio 104.5, Mattino - Sport e News)

Oggettivamente Mourinho ha ragione sulla questione del calendario. La Roma ha patito molto più di altre squadre che hanno giocato in settimana (SANDRO SABATINI, Radio Radio 104.5, Mattino - Sport e News)

Oggi la Roma può chiudere il discorso qualificazione, è una partita molto importante. Dybala e Sanches non devono giocare, spero vedano la gara direttamente dall’aereo (FRANCESCO BALZANI, Centro Suono Sport, 101.5, Te la do io Tokyo)

Mourinho-Sarri? Scaramucce da derby che ci stanno. La risposta dei 26 titoli è puntata ad una dichiarazione del tecnico biancoceleste che sostanzialmente è una stupidaggine: in campo internazionale, se non ci si trova di fronte a qualificazioni matematiche, non esistono amichevoli (ANTONIO FELICI, Centro Suono Sport, 101.5, Te la do io Tokyo)