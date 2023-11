ORSI: "In caso di addio di Mourinho la Serie A perderebbe un grande allenatore" - BALZANI: "Il sostituto? Per me Thiago Motta"

La ripresa del campionato si avvicina e domenica pomeriggio la Roma affronterà allo Stadio Olimpico l'Udinese nel match valido per la tredicesima giornata di Serie A. All'interno delle trasmissioni delle emittenti radiofoniche della Capitale si parla soprattutto del futuro di José Mourinho: "Mi dispiacerebbe se andasse via perché la Serie A perderebbe un grande allenatore", afferma Fernando Orsi. Francesco Balzani, invece, fa il nome del sostituto: "Per me sarà Thiago Motta".

____

Questo e tanto altro in "Massimo Ascolto", rubrica de LAROMA24.IT curata dalla redazione. Una passeggiata tra i più importanti programmi radiofonici della capitale. Buona lettura.

_____

Mourinho ha il contratto in scadenza e non ci sono segnali per un rinnovo. I Friedkin spesso e volentieri hanno sorpreso come il giorno che lo hanno annunciato. Non manca molto per scoprire il futuro di Mourinho: le sensazioni sono negative (ROBERTO PRUZZO, Radio Radio 104.5, Mattino - Sport e News)

Sembra che ci siano poche possibilità della permanenza di José Mourinho a Roma. Mi dispiacerebbe se andasse via perché la Serie A perderebbe un grande allenatore (FERNANDO ORSI, Radio Radio 104.5, Mattino - Sport e News)

Mourinho non ha avuto i rinforzi richiesti nell’incontro coi Friedkin della scorsa estate. Probabilmente andrà via dalla capitale almeno di colpi di scena. Potrebbe rimanere a Roma solo se avrà i rinforzi adeguati (MARIO MATTIOLI, Radio Radio 104.5, Mattino - Sport e News)

Più passa il tempo e più aumenta il pessimismo sulla permanenza di Mourinho. Per me la Roma prenderebbe Thiago Motta se dovesse lasciare il portoghese, lo seguo con grande interesse, sto vedendo che lavora bene ma deve fare ancora il salto per dimostrare di poter diventare un grande allenatore. Se penso a un futuro con Motta in panchina immagino con difficoltà la permanenza di Lukaku o Dybala (ANTONIO FELICI, Centro Suono Sport, 101.5, Te la do io Tokyo)

La buona notizia è che Mourinho non ha scelto ma aspetta. La brutta è che secondo me i Friedkin hanno già scelto, probabilmente non gli piace il personaggio che è un po' lontano dal loro ideale. Spero che loro capiscano l'opportunità di avere un allenatore del genere. Il sostituto? Anche per me Thiago Motta, qualche chiacchierata è già stata fatta (FRANCESCO BALZANI, Centro Suono Sport, 101.5, Te la do io Tokyo)