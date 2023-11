LENGUA: "Bove non può essere titolare in una Roma da Champions" - NISII: "Se Smalling non darà risposte, va preso un titolare"

Nel bel mezzo delle sosta per le nazionali, si parla di mercato e del futuro di Mourinho nell'etere romano. "La proprietà ha deciso di intraprendere un percorso differente, Mourinho sta pensando di andare in Arabia. Le storie possono anche finire senza drammi", il pensiero di Roberto Maida. Si concentra su Smalling, invece, Federico Nisii: "Il mercato di gennaio dipenderà molto da Smalling, se l'inglese non darà risposte va preso un difensore titolare"

Questo e tanto altro in "Massimo Ascolto", rubrica de LAROMA24.IT curata dalla redazione.

Bove può diventare un ottimo centrocampista di una squadra di media classifica. Non è Xabi Alonso, Emerson o De Rossi… Non può fare il titolare in una Roma che ambisce ad arrivare in Champions League (GIANLUCA LENGUA, Radio Radio, 104.5, Radio Radio Mattino Sport&News)

Bove diventerà uno dei migliori centrocampisti italiani, ho grande fiducia in lui (FABRIZIO ASPRI, Radio Radio, 104.5, Radio Radio Mattino Sport&News)

I Friedkin non vogliono rinnovare il contratto a Mourinho (ILARIO DI GIOVAMBATTISTA, Radio Radio, 104.5, Lo Sport)

La proprietà ha deciso di intraprendere un percorso differente, Mourinho sta pensando di andare in Arabia. Le storie possono anche finire senza drammi. Perdere Mourinho sarà una sconfitta per tutto il calcio italiano (ROBERTO MAIDA, Radio Radio, 104.5, Lo Sport)

Il mercato di gennaio dipenderà molto da Smalling, se l'inglese non darà risposte va preso un difensore titolare (FEDERICO NISII, Tele Radio Stereo 92.7)

La Roma ha il dovere di fare qualcosa per supportare la squadra sul mercato (PIERO TORRI, Tele Radio Stereo 92.7)