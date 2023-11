FOCOLARI: "Dybala deve rialzare la testa" - TORRI: "Si parla troppo del rinnovo di Mourinho e poco della Roma"

Dopo la sosta, torna di scena il campionato: alla vigilia di Roma-Udinese si analizza lungo le frequenze radiofoniche la gara e, più in generale, la situazione in casa giallorossa. "Lukaku sta dando tutto ciò che può, è Dybala che deve rialzare la testa", dice Furio Focolari. "Va messo in discussione tutto lo staff", sostiene Stefano Agresti sul capitolo infortuni.

Infine, secondo Piero Torri "si parla troppo di Mourinho e del suo rinnovo e poco della Roma".

____

_____

Domani sarà una gara difficile e la Roma non ha un certo atteggiamento che ti garantisce di vincere. Lukaku sarà fondamentale (ROBERTO PRUZZO, Radio Radio, 104.5, Radio Radio Mattino Sport&News)

La Roma non può sbagliare domani, ha già lasciato troppi punti. Capitolo infortuni? Va messo in discussione tutto lo staff (STEFANO AGRESTI, Radio Radio, 104.5, Radio Radio Mattino Sport&News)

Lukaku sta dando tutto ciò che può, è Dybala che deve rialzare la testa (FURIO FOCOLARI, Radio Radio, 104.5, Radio Radio Mattino Sport&News)

Si arriverà ad un punto in cui la proprietà dovrà far capire a Mourinho quale sia il futuro (FEDERICO NIISI, Tele Radio Stereo 92.7)

Trovo che si parli troppo di Mourinho e del suo rinnovo e poco della Roma. Quella di domani la ritengo una partita molto complicata, l'Udinese ha la fisicità per mettere in imabrazzo la Roma (PIERO TORRI, Tele Radio Stereo 92.7)