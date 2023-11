FELICI: "Mourinho ha vinto la partita con i cambi" - PRUZZO: "È stato il migliore in campo"

In rimonta, in pieno recupero, la Roma batte il Lecce all'Olimpico grazie ai gol di Azmoun e Lukaku. All'indomani del successo giallorosso, lungo le frequenze radiofoniche c'è spazio per analisi e commenti. "Ieri Mourinho ha avuto ragione con i cambi, è stato il migliore in campo. Ha tenuto in campo Lukaku, il peggiore nettamente, e poi ha deciso la gara. Bisogna dare i meriti all'allenatore", dice Roberto Pruzzo. "Che piaccia o meno ieri Mourinho ha vinto la partita con i cambi", aggiunge Antonio Felici.

"Non so quanto meritata ma la vittoria della Roma è importante", conclude Nando Orsi.

La Roma avrebbe vinto ai punti, ha giocato meglio. Non tanto per strategie di Mourinho ma solo perché ha buttato dentro tutti gli attaccanti (MARIO MATTIOLI, Radio Radio, 104.5, Radio Radio Mattino, Sport e News)

Sabato Mourinho in conferenza stampa doveva parlare della Lega, avrebbe sfruttato qualsiasi occasione per parlarne. Mourinho ha detto delle cose su Dybala e Sanches che può dire solo lui, nessun altro allenatore poteva permetterselo. Conta non cosa si dice ma chi lo dice (AUGUSTO CIARDI, Teleradiostereo, 92.7)

La Roma di Mourinho è uno spettacolo nel vero senso della parola, chiaramente uno spettacolo necessita di attori all’altezza e quando l’attore principale si chiama Lukaku o Dybala esce fuori un bello spettacolo (FRANCESCO BALZANI, Centro Suono Sport, 101.5, Te la do io Tokyo)

