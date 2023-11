FELICI: "Ieri si è vista la squadra più lontana possibile da Mourinho" - JACOBELLI: "Il derby arriva al momento giusto per vedere la reazione"

Pioggia di critiche per la Roma di José Mourinho, uscita sconfitta per 2-0 nella sfida decisiva contro lo Slavia Praga. Durante le trasmissioni delle emittenti radiofoniche della Capitale si analizza la prestazione dei giallorossi con uno sguardo al derby: "Ieri si è vista la squadra più lontana possibile da Mourinho", il commento di Antonio Felici. "Aouar non è né carne né pesce", il giudizio di Augusto Ciardi. Xavier Jacobelli, invece, parla della sfida contro la Lazio: "Il derby viene al momento giusto per vedere la reazione".

_____

Questo e tanto altro in "Massimo Ascolto", rubrica de LAROMA24.IT curata dalla redazione. Una passeggiata tra i più importanti programmi radiofonici della capitale. Buona lettura.

_____

Ha ragione Mourinho, la prestazione della squadra è stata negativa. Il derby viene al momento giusto per vedere la reazione (XAVIER JACOBELLI, Radio Radio, 104.5, Mattino - Sport e News)

La Roma ieri ha fatto una brutta figura. Però penso che anche Mourinho non sia riuscito a mettere nella testa dei giocatori la mentalità giusta per affrontare la partita. Il derby sarà una partita difficile da interpretare. Potrebbe essere sbloccata dalla giocata di un singolo per poi cambiare la faccia della gara. La Lazio ci arriva meglio di testa e più riposata (STEFANO AGRESTI, Radio Radio, 104.5, Mattino - Sport e News)

Partita brutta, la Roma dimostra che ha una rosa non all'altezza ed ha poca continuità. Ci si aspettava una maggiore continuità di rendimento. Ieri prestazione inguardabile. Mourinho dopo le sconfitte analizza sempre in maniera isterica, senza andare sulla tecnica o sulla tattica (MARIO MATTIOLI, Radio Radio, 104.5, Mattino - Sport e News)

Mi rendo conto che forse vado contromano su Aouar ma io ho sempre visto questo giocatore, bravino ma che non è ne carne ne pesce: nel Napoli farebbe panchina anche ad Elmas. Llorente e Kristensen non erano titolari neanche del Leeds retrocesso ma cosa ci si aspetta? Non è vero che questa è una squadra scarsa ma su alcuni giocatori bisognerebbe aprire gli occhi (AUGUSTO CIARDI, Tele Radio Stereo, 92.7)

Questo derby può essere cruciale per la Roma ma anche per lo stesso Mourinho, ho la sensazione che i Friedkin in questo momento siano molti attenti sulla squadra che prima o poi un segnale forte lo deve dare, al di là delle vittorie con Monza e Lecce in quel modo (ALESSIO NARDO, Tele Radio Stereo, 92.7)

Il problema è più tattico che "professionale": senza giocatori chiave come Smalling o Matic si tenta di fare le stesse partite dello scorso anno. Se provi a difendere lo 0-0 con Paredes, Aouar e Llorente le gare rischi di perderle (ANDREA CORALLO, Tele Radio Stereo, 92.7)

Ancora si parla di tattica dopo la partita di ieri? Questa è una squadra che non era in grado di fare niente contro lo Slavia, non voleva proprio giocarla la partita. Ieri si è vista la squadra più lontana possibile da Mourinho, una squadra di conigli (ANTONIO FELICI, Centro Suono Sport, 101.5, Te la do io Tokyo)

Io non mi capacito di come Mourinho sia riuscito a vincere una Conference League e ad arrivare in finale di Europa League per due anni consecutivi con questi calciatori che non hanno un minimo di attaccamento e di amor proprio per quello che fanno. Detto questo però la colpa è anche del mister perché il suo lavoro è quello di trasmettere la cattiveria e la giusta mentalità ai giocatori e se questi entrano in campo in quel modo senza alcuni tipo di professionalità facendo schifo la colpa è anche di chi li gestisce (MARIO CORSI, Centro Suono Sport, 101.5, Te la do io Tokyo)

Mourinho sta perdendo la pazienza con Aouar: in questo momento l'algerino non ti dà veramente niente (FRANCESCO BALZANI, Centro Suono Sport, 101.5, Te la do io Tokyo)